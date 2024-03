Nika King, actriz de la serie “Euphoria”, se sinceró sobre sus problemas económicos a raíz del retraso de la tercera temporada del programa de HBO.

King, quien en pantalla encarna a Leslie Bennett, madre de la problemática Rue (Zendaya) en las dos primeras temporadas del exitoso drama adolescente, abordó este tópico en el marco de su visita al Hollywood Improv Lab de Los Ángeles, donde ofreció un show de comedia.

“La tercera temporada está por salir, no lo sé. No me pregunten, no lo sé… La gente dice: “Necesitamos la tercera temporada”, y yo digo: maldita sea, necesito la tercera temporada. Hace seis meses que no pago el alquiler”, dijo al público, tal como recoge un reporte de The Independent.

“Y Zendaya está en París para la Semana de la Moda, y yo digo, ¡perra, vuelve a casa! Te necesito. Mamá te necesita”, añadió ante las risas de la audiencia. “Todos ustedes se ríen y lo digo en serio. No he concretado nada desde Euphoria. Esto es una tontería”, bromeó.

Los dichos de la actriz son ciertos. Desde el segundo ciclo de “Euphoria”, King sólo obtuvo un pequeño papel como Alya, la madre de Nevine (Chloe Colman), en la película de ciencia ficción “65”.

“Pensé que mi carrera estaba en ascenso después de Euphoria. Pensé que iba bien… No funciona así. Llamé a Taraji y ella me dijo: “Acostúmbrate”, concluyó.

Estaba previsto que la tercera temporada de “Euphoria” comenzara a grabarse en algún momento de 2023, pero este plan se detuvo debido a las últimas huelgas de guionistas y actores. Por ahora, el guion de la serie aún se está escribiendo.