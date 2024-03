"Como un hijo de Japón, no debería mostrar mi cara feliz".

El cofundador de Studio Ghibli, Toshio Suzuki, reveló que el también cofundador y director Hayao Miyazaki está evitando las apariciones públicas debido a la vergüenza que le producen sus anuncios de retiro, que finalmente no cumplió.

Su regreso a la dirección cinematográfica le valió, tras 8 años de trabajo, un premio Oscar a la Mejor Animación para El Niño y la Garza, galardón que ni siquiera se presentó para recibir.

Según reportó Oricon, Suzuki explicó que tras ello vio a un tímido pero feliz Miyazaki, el cual le habría explicado que “como un hijo de Japón, no debería mostrar mi cara feliz”.

Suzuki aclaró pese a ellos que Miyazaki “estaba sonriendo. Estaba completamente feliz. Todos están felices. Estaba emocionado. Se esforzó mucho por reprimir sus sentimientos, diciendo que no le importa, pero tuve la sensación de que lo deseaba mucho. Yo seguía nervioso. Le dije: ‘Felicitaciones’, y me contestó: ‘Lo mismo digo"”.

Asimismo, respecto de la poca visibilidad a la que el legendario director se está exponiendo, sostuvo que “cuando dice: ‘No me mostraré más al mundo’, creo que es lo que siente de verdad. No quiere repetir la tontería de dar explicaciones y luego mentir. Así que me encargaré yo mismo de esa parte (las relaciones públicas)”.