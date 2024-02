Marvel Studios publicó un especial regalo de San Valentín para sus seguidores, ya que aprovecharon una ilustración de los Cuatro Fantásticos para anunciar al elenco principal y la fecha de estreno de la nueva película centrada en los superhéroes.

Con el título Los Cuatro Fantásticos (The Fantastic Four), la cinta, que es un reinicio (reboot) de la historia de los cuatro personajes, llegará a los cines estadounidenses el 25 de julio de 2025.

Si bien se esperaba que el filme fuese lanzado en 2025, anteriormente había sido fijado para mayo. Pero ahora intercambió la fecha de estreno con otra película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), Thunderbolts.

De esta forma, en vez de salir en julio, Thunderbolts ha sido adelantada para el 2 de mayo de 2025.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.

Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/unLVxPsjSW

— Marvel Entertainment (@Marvel) February 14, 2024