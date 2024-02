La artista tailandesa Lisa, cantante y rapera del grupo de K-pop Blackpink, se embarcará en una nueva faceta como actriz al unirse al elenco de la tercera temporada de la serie de televisión “The White Lotus”.

La filmación de esta entrega está programada para iniciar este mes en diversas ubicaciones de Tailandia, incluyendo la isla sureña de Koh Samui, la popular Phuket y la bulliciosa Bangkok, según informó la revista estadounidense Variety.

Lisa, de 26 años y quien recientemente fundó su propia agencia llamada Lloud -que confirmó la noticia-, será acreditada con su nombre real, Lalisa Manobal.

Lalisa Manobal is set to star in Season 3 of the @HBO Original #TheWhiteLotus pic.twitter.com/GvRdpCZUTw

— LLOUD (@wearelloud) February 13, 2024