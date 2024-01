La no nominación de Greta Gerwig y Margot Robbie por Barbie en los Premios Óscar 2024 generó un intenso debate en Internet. Las críticas a la Academia llovieron, ya que fanáticos de la película consideraron injusta la ausencia de la directora y actriz en el listado de postulantes a la estatuilla.

Diferentes rostros públicos se han referido a la polémica, uno de ellos el mismo Ken principal de la cinta, Ryan Gosling, quien fue nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

“No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada”, expresó el actor, consigna Variety.

Al apoyo de Gosling, se suma ahora Simu Liu, otro Ken del largometraje. Liu ocupó sus redes sociales para dejar en claro, también, su admiración por el trabajo que Gerwig y Robbie realizaron para construir el filme.

“Estar involucrado de alguna manera me brindó una ventana para comprender cuán difícil tuvieron que luchar Greta y Margot para que se hiciera la película de Barbie, y con qué perfección la llevaron a cabo“, partió escribiendo Simu en su perfil de X (ex Twitter).

“Juntas iniciaron un movimiento, conmovieron al mundo y revitalizaron el cine. Se merecen todo. Lo SON todo“, finaliza su mensaje.

A pesar de la controversia, la película inspirada en la muñeca de Mattel obtuvo un total de ocho nominaciones en los Óscar, incluyendo las categorías a Mejor Película y actuaciones de reparto por Ryan Gosling, como se mencionó anteriormente, y America Ferrera. También compite por Mejor Guion Adaptado, Producción, Vestuario y por Canción Original (What Was I Made For? y I’m Just Ken).

America Ferrera dejó en claro también su decepción por la falta de Gerwig y Robbie en las nominaciones. “Greta hizo prácticamente todo lo que un director podría hacer para merecerlo. Crear este mundo y coger algo que no tenía un valor inherente para la mayoría de las personas y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista“, dijo la intérprete a Variety.

Being involved in a small way gave me a window into just how hard Greta and Margot had to fight to get Barbie made, and how flawlessly they executed. Together they started a movement, touched the world and reinvigorated the cinema.

They deserve everything. They ARE everything.

— Simu Liu (@SimuLiu) January 24, 2024