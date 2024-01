Este martes la academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló su lista de nominados a los Premios Óscar que se llevaran a cabo el próximo 10 de marzo.

La ceremonia estuvo conducida por los actores Jack Quaid y Zazie Beetz, quienes fueron los encargados de comunicar las películas y artistas nominados.

Dos de las grandes sorpresas de la nominación fueron la elección de “La memoria infinita” en la categoría de mejor documental, “El Conde”en mejor cinematografía y la española “La sociedad de la nieve“ en mejor película extranjera.

Mejor Cortometraje de Ficción – acción real

– The After

– Invincible

– Knight of Fortune

– Red, white and blue

– The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejor Cortometraje de Ficción – Animación

– Letter to a Pig

– Ninety-Five Senses

– Our Uniform

– Pachyderme

– War is Over!

Mejor Guión Adaptado

– Barbie

– Oppenheimer

– Poor Things

– Zona de interés

Mejor Actor de reparto

– Sterling K. Brown

– Robert De Niro

– Robert Downey Jr.

– Ryan Gosling

– Mark Ruffalo

Mejor actriz de reparto

– Emily Blunt

– Danielle Brooks

– America Ferrera

– Josie Foster

– Da’vine Joy Randolph

Mejor Guion original

– Anatomía de una caída

– The Holdovers

– Maestro

– May December

– Past Lives

Mejor diseño de vestuario

– Barbie

– Killers of the Flower Moon

– Napoleon

– Oppenheimer

– Poor Things

Mejor maquillaje y peinado

– Golda

– Maestro

– Oppenheimer

– Poor Things

– Society of the Snow (La sociedad de la nieve)

Mejor película de animación

– El niño y la garza

– Spider-Man: a través el multiverso

– Nimona

– Elemental

– Robot Dreams

Mejor película extranjera

– La zona de interés (Reino Unido)

– La sociedad de la nieve (España)

– Sala de profesores (Alemania)

– Yo, capitán (Italia)

– Perfect Days (Japón)

Mejor documental

– 20 días en Mariúpol

– Bobi Wine: The People’s President

– To kill a Tiger

– La memoria infinita

– Las cuatro hijas

Mejor fotografía o cinematografía

– Oppenheimer

– Pobres criaturas

– Los asesinos de la luna

– Maestro

– El Conde

Mejor montaje

– Oppenheimer

– Los asesinos de la luna

– Anatomía de una caída

– Pobres criaturas

– Los que se quedan

Mejor diseño de producción

– Pobres criaturas

– Barbie

– Oppenheimer

– Los asesinos de la luna

– Napoleón

Mejor vestuario

– Pobres criaturas

– Barbie

– Los asesinos de la luna

– Oppenheimer

– Napoleón

Mejor maquillaje y peluquería

– Maestro

– Oppenheimer

– Pobres criaturas

– Golda

– La sociedad de la nieve

Mejores efectos visuales

– The Creator

– Guardianes de la Galaxia Vol. 3

– Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1

– Godzilla: Minus One

– Napoleón

Mejor sonido

– Oppenheimer

– The Creator

– La zona de interés

– Maestro

– Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1

Mejor banda sonora

– Oppenheimer

– Los asesinos de la luna

– Pobres criaturas

– La zona de interés

– Indiana Jones y el dial del destino

– American Fiction

Mejor canción original

– Barbie’: I’m Just Ken

– Barbie’: What Was I Made For?

– Los asesinos de la luna’: Wahzhazhe

– Flamin’ Hot: La historia de los Cheetos picantes’: The Fire Inside

– American Symphony’: It Never Went Away

Mejor director

– Christopher Nolan por ‘Oppenheimer’

– Martin Scorsese por ‘Los asesinos de la luna’

– Jonathan Glazer por ‘La zona de interés’

– Yorgos Lanthimos por ‘Pobres criaturas’

– Justine Triet por ‘Anatomía de una caída’

Mejor actor

– Paul Giamatti por ‘Los que se quedan’

– Cillian Murphy por ‘Oppenheimer’

– Bradley Cooper por ‘Maestro’

– Jeffrey Wright por ‘American Fiction’

– Colman Domingo por ‘Rustin’

Mejor actriz

– Lily Gladstone por ‘Los asesinos de la luna’

– Emma Stone por ‘Pobres criaturas’

– Sandra Hüller por ‘Anatomía de una caída’

– Carey Mulligan por ‘Maestro’

– Annette Bening por ‘Nyad’

Mejor película

– American Fiction’

– Anatomía de una caída

– Barbie

– Los asesinos de la luna

– Los que se quedan

– Maestro

– Oppenheimer

– Pobres criaturas

– Vidas pasadas

– La zona de interés