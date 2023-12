En un anuncio que ha sorprendido a los fans, Netflix ha revelado este domingo que están desarrollando una nueva serie animada de One Piece, uno de los animé y mangas más famosos a nivel mundial.

Se trata de un remake, es decir, la adaptación será un reinicio de la historia, con el objetivo de ser más fiel manga (historieta japonesa) original, creado por el mangaka japonés Eiichirō Oda.

Recordemos que la actual serie animada de One Piece aún se encuentra en emisión y cuenta con más de mil episodios.

“¡Anuncio! Recreando la historia del manga original de One Piece, comenzando por el arco (saga) del East Blue, The One Piece (El One Piece) llegará a Netflix”, indicó el streaming en sus redes sociales.

Asimismo, liberaron un primer video y póster conceptual.

La nueva serie será producida por el estudio de animación japonés, Wit Studio, conocido por realizar las primeras tres temporadas de la también exitosa Shingeki no Kyojin (Attack on Titan, Ataque a los titanes).

El anuncio se da en el marco del aniversario del animé original, que cumplirá 25 años en 2024. Recordemos que comenzó a emitirse el 20 de octubre de 1999.