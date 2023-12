Vane Miller, la directora y showrunner de "Cecilia, La Incomparable", emitió un comunicado donde explicó que la cinta no estará en el reconocido festival; más bien, estará en otro cuyo nombre es muy parecido. Todo fue una confusión.

Luego de que Vane Miller, showrunner de Cecilia, La Incomparable, informara que la producción había entrado en la selección oficial del Festival de Cannes 2023, la misma directora aclaró una confusión generada al respecto: la película y serie estará en otro festival de nombre similar.

“Me mandé Una Cannada”, escribió Miller, para dar paso a su explicación respecto al malentendido. “Quiero comunicarles a la brevedad que esta autogestión extrema que ha sostenido nuestro amado proyecto “Cecilia La Incomparable” me ha hecho involucrarlos en una confusión involuntaria que es imperativo compartir. Sé que me confundí y es una CANNADA“, parte señalando el comunicado de Vanessa.

“El festival en el que estamos seleccionados en las categorías que han sido difundidas (Mejor película biográfica, Mejor serie de TV y Mejor dirección de serie) es ‘Cannes world film festival‘ un festival que, igual nos honra con sus consideraciones pero que, en mi error, asumí como el más conocido y prestigioso Festival de Cannes cuyos laureles y logos (ahora lo sé) son otros”, continuó la directora.

“Cecilia, La Incomparable” no estará en Festival de Cannes

“Sigue siendo nuestro afán postular nuestra serie en formato largometraje y formatos susceptibles de consideración como obra en episodios en otros y en más festivales, como ya hemos hecho hasta aquí. Con otras pre selecciones como las que se conocen y las del festival ‘Navy"”, agrega el comunicado.

“También evalúo internarme en un spa para soñadores de alas auto-impulsadas por vientos que buscan seguir creando. Lamento muchísimo la confusión pero festejo de todos modos las pre selecciones conseguidas y mantengo alta la esperanza de ir por más“, cerró Vane Miller.

Hay que recordar que la película y serie comenzó su rodaje en 2022 con una biografía autorizada y trabajada junto con la cantante, quien también prestó su voz. De hecho, Cecilia en persona logró ver el proyecto ya terminado.