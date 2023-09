L-POP, la nueva serie de Disney+, ofrecerá una temática nunca antes abordada en obras similares de público juvenil: el K-pop, sus fans y cómo estos viven su pasión. Si bien la música ha sido un tema ya representado en otras producciones adolescentes de Disney de habla hispana (como lo es Violeta) L-POP sobresale por ser pionera en su argumento.

Andrea, la protagonista interpretada por la actriz mexicana Andrea de Alba, es la fanática número uno del K-Pop en México. La chica se enmarca en una misión: ganar una competencia de baile cuyo premio es un viaje a Corea del Sur. La historia de Andrea y sus amigos, según los mismos actores, busca de alguna manera quitar el estigma que existe en torno a este estilo de música y vida.

“(La serie es) una invitación muy linda a quitarlo (el estigma); a verlo desde otro punto de vista, desde otro lugar. Te enseña las virtudes que hay en el fandom, que son muchísimas. Hacen amistad, hacen comunidad… Es una disciplina, al final, y eso está maravilloso” comentó a BioBioChile Alicia Jaziz; actriz que interpreta a Pau en la serie.

L-POP: Una serie juvenil, musical e informativa

“Yo también creo que a veces hacemos estigmas cuando no conocemos, ¿no? Entonces, esta serie es súper informativa para las personas que no conocen, casi, o que realmente no conocen (el K-pop) para justamente borrarlos, y se den cuenta de todas las cosas tan bonitas que viven los fans”, afirmó también Andrea de Alba.

Unidad y amistad son las características que mejor describen a los fans del K-pop según Andrea, quien también se considera parte de dicha comunidad fuera de la ficción. Es por ello que Alicia Jaziz asegura que esta serie es muy fiel a la realidad.

“Toca temas como la amistad, el baile, la pasión, la comida. Creo que es una una serie muy ‘360°’ en ese aspecto (…), van a ver en L-POP a muchos grupos que van a participar en esta competencia que organiza el Centro Cultural Coreano en México para mandar a los ganadores a Corea; muchas de esas personas en la vida real son kpopers” confirmó Alicia.

Fiel a la realidad

“Son varios chicos de grupos diferentes y se juntaron para la ficción (…), el coreógrafo (del elenco) es un coreógrafo fan del K-pop . Los dos coreógrafos pertenecían a grupos de K-Pop que competían en la vida real, entonces todo es muy real. Por eso estamos muy contentos, porque realmente esta serie habla mucho desde la verdad del fan real, es muy fiel a ese público“, aseveró quien interpreta a Pau en la serie.

“No se le había dado voz a todas las personas que somos fans de todo este mundo tan hermoso y de toda la cultura coreana, de todo el mundo del K-pop. Entonces, eso es lo diferente. Obvio tiene el común denominador de otras series juveniles: el amor, la amistad, los sueños, todo esto, pero en sí el tema de de los fans del K-pop es algo que no se ha hablado“, agregó Andrea, la protagonista.

L-Pop, dirigida por Andrés Lizarazo, se estrenó hoy por Disney+, por lo que los bailes, la música y el drama (más al estilo de un k-drama) se tomarán por completo la pantalla de la plataforma de streaming.