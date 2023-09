Este viernes, durante una conferencia en el Summit anual de Entretenimiento y Tecnología en Los Angeles, JB Perrette, CEO y Presidente de Streaming Global y Games de Warner Bros. Discovery, anunció que se retrasará el lanzamiento de “Max” en Latinoamérica.

Cabe recordar que en abril de este año, la plataforma de streaming HBO Max, anunció cambios en su nombre, logo y catálogos. Esto luego de que se conformara una alianza entre Warner Bros. y Discovery, con la que se sumarán al catálogo títulos del streaming Discovery+ y otras series originales que están ⁠en camino.

Según informaron a inicios de año, la apuesta era ambiciosa. Y es que los ejecutivos de Warner, anunciaron que cada mes habrá en promedio más de 40 títulos nuevos, incluidos estrenos de temporadas de series y programas de TV.

Inicialmente, el nuevo Max debutó en Estados Unidos a mediados de mayo y la alianza decidió que su primer mercado internacional sería en América Latina, pero este se retrasó para el primer trimestre de 2024.

En el evento de este viernes, Perrette comentó: “Tenemos que lanzarlo en el resto del mundo, incluidos Latinoamérica, Europa y Asia-Pacífico, donde originalmente íbamos a hacerlo a finales de este año. Para asegurarnos de que lo hacemos bien, vamos a retrasar la llegada a Latinoamérica hasta el primer trimestre del año que viene“.

¿Qué ofrecerá Max?

Max estará disponible en tres planes diferentes. En este contexto, los dos primeros se ajustarán a los precios existentes de HBO Max. De acuerdo a Warner Bros. Discovery, los usuarios del servicio no verán, por ahora, cambios en sus respectivos pagos.

El tercer nivel, “Max Ultimate”, contará con hasta cuatro transmisiones simultáneas e incluirá contenido en formato 4K.

En cuanto a títulos, tendrá un catálogo de contenido disponible en 4K UHD como “Game of Thrones”, “The Last of Us”, “Harry Potter”, “The Lord of the Rings”, “The Dark Knight” y más.

A eso se suma que las cintas de Warner Bros. estrenadas en 2023 y posterior también estarán disponibles en 4K UHD.