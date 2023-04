El autor señala que intentó trabajar con la entidad que vela por el patrimonio de J. R. R. Tolkien años antes del estreno de "The Rings of Power", actualmente en fase de producción de su segunda temporada.

Un autor de fanfictions de “El señor de los anillos” demandó a Tolkien Estate y Amazon, firmas detrás de la exitosa serie “The Rings of Power”, por una supuesta infracción a sus propios derechos de autor.

El involucrado, conocido como Demetrious Polychron, acusa que los principios de su novela, “The Fellowship of the King”, fueron utilizados para el spin-off de “El señor de los anillos”, por lo que pide una compensación de $250 millones de dólares.

Según la demanda, detallada y dada a conocer por el portal PC Gamer, la obra de Polychron fue registrada en la Oficina de Derechos de Autor de EE. UU. en 2017 cinco años antes de ser publicada.

Allí, también afirma que intentó trabajar con Tolkien Estate, entidad legal que gestiona el patrimonio de J. R. R. Tolkien y que es dirigida por al nieto del autor, a quien Polychron explicó su proyecto en una carta.

De acuerdo a la publicación, en 2019 Polychron volvió a tomar contacto con Tolkien Estate, aunque sin éxito. “Rechazaron cualquier intento de colaboración al día siguiente”, aclara la demanda, donde también señala que le hizo llegar una copia de su trabajo junto con sus respectivos derechos de autor a la misma residencia de Simon Tolkien.

Tras la nula respuesta de este, volvió a escribirle, pidiéndole la copia de vuelta y explicitando sus intenciones de publicar “The Fellowship of the King” y “una serie adicional de seis libros de forma independiente”.

Entre las similitudes que acusa Polychron destaca el uso del nombre Elanor, utilizado en uno de los personajes de “The Rings of Power”. Para defensa de los demandados, este también es uno de los personajes del propio J.R.R. Tolkien.

Por estos días, se alista la producción de la segunda temporada de la serie de Amazon Studios, aún sin fecha de estreno tras el laureado debut. Ciarán Hinds, Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle y Nicholas Woodeso, serían los nuevos fichajes del elenco.