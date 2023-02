Warner Bros. y su filial New Line Cinema llegaron a un acuerdo con los dueños de los derechos de la obra de J.R.R. Tolkien para realizar más películas. Sin entrar en detalles, ejecutivos del estudio indicaron que buscan contar nuevas historias y no interferir con las trilogías de Peter Jackson.

Warner Bros. y su filial New Line Cinema, que realizaron las famosas trilogías de El señor de los anillos y El hobbit, han anunciado que están trabajando en nuevas películas enfocadas en la Tierra Media.

Según informó la revista estadounidense The Hollywood Reporter, el estudio cerró un acuerdo para realizar las nuevas cintas con Embracer Group AB, el holding sueco de videojuegos y medios que posee los derechos de autor de la obra de Tolkien desde 2022.

El anuncio fue realizado por el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, en el marco de una junta con accionistas.

En ese contexto, Michael De Luca y Pamela Abdy, los jefes de la división de películas de Warner Bros., salieron a dar tranquilidad, aclarando que no están enfocados en rehacer los filmes ya realizados y amados por los fans, es decir, no serán remake ni reboot (reinicio).

En lugar de eso, buscan explorar nuevas historias del universo creado por J.R.R. Tolkien.

“Hace 20 años, New Line dio un salto de fe sin precedentes para llevar las increíbles historias, personajes y mundo de El señor de los anillos a la gran pantalla. El resultado fue una icónica serie de películas que han sido queridas por generaciones de fans”, indicaron en una declaración conjunta que cita Hollywood Reporter.

“Pero a pesar de todo el alcance y los detalles cuidadosamente incluidos en las dos trilogías, el mundo vasto, complejo y deslumbrante que fue soñado por J.R.R. Tolkien aún no ha sido explorado ampliamente en el cine. La oportunidad de llevar a los fans a capas más profundas del mundo cinematográfico de la Tierra Media es un honor, y estamos emocionados de colaborar con Middle-earth Enterprises y Embracer en esta aventura”, añadieron.

Warner Bros. está en contacto con Peter Jackson

Ante esta noticia, muchos fans se preguntarán de inmediato si Peter Jackson, el director de las trilogías de El señor de los anillos y El hobbit, estará implicado en las nuevas producciones.

En una declaración a The Hollywood Reporter, Jackson indicó que fue contactado por Warner Bros. desde el inicio y está al tanto de todo el proyecto, al igual que sus socias de las antiguas trilogías, Fran Walsh y Philippa Boyens. No obstante, aún no se cierra ningún acuerdo.

“Esperamos conversar más con ellos (Warner Bros. and Embracer) para conocer su visión para el futuro de la saga”, indicaron los tres profesionales.