Chile se posiciona una vez más en el espectáculo internacional, esta vez de la mano de los premios Golden Globes, que ahora contarán con un chileno entre su selecto grupo de votantes. Se trata del escritor Patricio Sesnich, que oriundo de Iquique anunció su participación a través de Twitter.

“Con mucha humildad y gratitud, estoy feliz de formar parte de los 215 nuevos votantes para la próxima edición de los Golden Globes, representando a Chile -y lógico, Iquique jeje-“, escribió en la red social.

Esta sería la primera vez que un chileno participa de las votaciones de los Golden Globes, que definirán a las producciones y actores ganadores de la próxima edición, que tendría lugar a inicios de 2024.

En conversación con Página 7, Sesnich, que también se desempeña como comunicador en varios medios locales, habló de cómo se siente con su participación y cómo fue el proceso de selección, que lo llevó a figurar entre los votantes de la importante premiación.

Un chileno votando en los Golden Globes

“Todavía estoy asimilando lo que está pasando. Me invitaron en febrero, un miembro del equipo de los Golden Globes, destacó que compartiera en redes sociales donde hablo de cine, comentando películas, mostrando datos”, contó.

En la misma línea, mencionó que era importante para él el hecho de haber llegado a esta instancia siendo de región y no de la capital de Chile. Además, explicó que el proceso de selección le tomó 2 meses.

“Para mí es un sueño, de verdad no lo asimilo, es verdad. Recién ayer dije ‘guau’, me estoy creyendo este desafío. No solo represento a Chile, sino que a regiones, y eso lo destacó la persona que me invitó”, señaló.

Asimismo, recalcó que lo que estarían buscando los Golden Globes sería incluir más diversidad en los votantes, “lo que más quieren es aumentar la presencia de votantes latinos, ahora hay 25% votantes latinos”, apuntó.

“Los Golden Globes son mis premios favoritos, y decía qué buena esto de mezclar los premios de cine y tv. Para mí son los mejores, cada año hacía mis apuestas, le achuntaba a hartas, es un sueño hecho realidad, un regalo inesperado”, concluyó.