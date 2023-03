Durante la noche de este 12 de febrero, en Estados Unidos, se celebró la versión 2023 de los Premios Oscar, en una ceremonia donde destacaron varias películas que ya se encuentran disponibles en distintos servicios de streaming para ver online. ¿Sabes dónde disfrutar las cintas ganadoras?

Vale recordar que “Everything Everywhere All at Once” (Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo) fue la producción más galardonada de la ceremonia con 7 estatuillas en 11 nominaciones diferentes.

¿Dónde ver las películas ganadoras de los Oscar 2023?

15 películas competían por lograr un galardón en los Premios Oscar 2023 que se realizaron en el Dolby Theatre de Los Ángeles, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Sin embargo, solo 9 cintas pudieron obtener, al menos, una estatuilla.

Luego de “Everything Everywhere All at Once”, la más ganadora fue “Sin novedad en el frente”, que obtuvo 4 premios, y The Whale, que se impuso en 2 categorías.

¿Sabes dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar?

-¿Dónde ver “Everything Everywhere All at Once” online?

“Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo” ganó las principales categorías de los Premios Oscar 2023. En concreto, se llevó a la estatuilla de oro por mejor película, director, actriz principal, actor y actriz de reparto, guion original y montaje.

En Chile, “Everything Everywhere All at Once” puede verse de manera online, por medio de servicio de streaming Apple TV.

-¿Dónde ver “The Whale”?

“The Whale”, la cinta que trajo de vuelta a Brendan Fraser a Hollywood y que lo llevó a ganar su primer premio Oscar como Mejor Actor, además de obtener el reconocimiento a Mejor Maquillaje y Peluquería, no está aún disponible en streaming, pero en Chile, ya puede verse en cines.

-¿Dónde ver “Women Talking” (Ellas hablan)?

“Ellas hablan”, película que logró el galardón por el mejor guion adaptado en los Oscar 2023 tampoco está en alguna plataforma de streaming, pero también puede disfrutarse en cines.

-¿Dónde ver “Pinocho” de Guiller del Toro?

La Mejor Película Animada del último año, dirigida por el destacado cineasta mexicano, Guillermo del Toro, puede verse de manera online en Netflix.

-¿Dónde ver “Sin novedad en el frente” por streaming?

“All Quiet On The Western Front” ganó el premio a Mejor Película Extranjera (o de habla no inglesa), Fotografía, Banda Sonora y Diseño de Producción, en los Premios Oscar 2023.

La cinta antibélica de origen alemán, que narra los sufrimientos de la Primera Guerra Mundial, está en el catálogo de Netflix para ver online.

-¿Dónde ver “RRR”?

Una de las grandes sorpresas de la ceremonia de los Oscar 2023 fue “RRR”, una película dramática y de acción india, realizada en el idioma local, telugu, luego de ganar la categoría Mejor Canción Original.

Esta película, de origen internacional, está disponible en la plataforma de streaming Netflix.

-¿Dónde ver “Top Gun: Macerick” en streaming?

La película récord de Tom Cruise, que revive la historia de la cinta estrenada en 1986, se llevó la estatuilla de oro por Mejor Sonido y está disponible en Amazon Prime Video, Paramount+, Star+, Movistar Play y Claro Video.

-¿Dónde ver “Black Panther: Wakanda Forever”?

Llena de homenajes al fallecido Chadwick Boseman, “Black Panther: Wakanda Forever”, repitió el premio que obtuvo la primera parte y ganó en la categoría Mejor Diseño de Vestuario.

Como parte del MCU, está disponible en Disney+.

-¿Dónde ver “Avatar: The Way of Water”?

“Avatar: The Way of Water”, la segunda parte del éxito de taquilla de James Cameron obtuvo el galardón a los Mejores Efectos Visuales. Si bien, aún no se estrena en plataformas de streaming, ya se sabe que pronto llegará a Disney+.

– ¿Dónde ver los mejores Cortos y Documentales de los Premios Oscar 2023?

“Navalny”, Mejor Largometraje Documental en los Premios Oscar 2023 se puede ver por HBO Max. En tanto, The Elephant Whispers, Mejor Cortometraje Documental, está en Netflix.

“El niño, el zorro, el topo y el caballo” (The Boy, the Mole, the Fox and the Horse), Mejor cortometraje animado, se encuentra en el catálogo de Apple TV. Por su parte, “An Irish Goodbye”, ganadora al Mejor Cortometraje, no está disponible en streaming.