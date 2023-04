Este lunes, Disney anunció de la mano del actor Dwayne Johnson, también conocido como “La Roca”, que se estaría preparando un nuevo live action correspondiente a la película Moana, que se estrenó en 2016.

Fue a través de un video publicado en el canal de YouTube oficial de Walt Disney Studios que Johnson junto a sus dos hijas pequeñas anunció la noticia, desde la isla Oahu, en Hawai.

Allí el actor reveló que este sería un proyecto aún en sus primeras etapas y que su rol en él será como productor. Aunque no aclaró si en esta versión volverá a interpretar a al personaje de ‘Maui’, como lo hizo prestando su voz para la versión animada.

En el anuncio, Disney también señala a Auli’i Cravalho, quien hizo la voz de Moana en la versión animada, aunque no se confirma si también aparecerá en la película.

En el video, Johnson explica que este nuevo trabajo que llevará a los personajes animados a la vida real “está ya en proceso” y enumeró a algunos de los que aparecerán en la película.

Entre ellos nombró a Moana, la abuela Tala, Pua el cerdito, Maui y Heihei el pollo, que sacó varias risas cuando se estrenó la película.

Al momento se desconocen detalles del elenco de esta versión en acción real y fechas de estreno, puesto que “es un proceso muy temprano, todavía hay mucho trabajo por hacer“, dijo Johnson.

El anuncio, si bien alegró a algunos fans de la película, también despertó dudas en otros, quienes consideraron que era muy pronto lanzar una versión en acción real, puesto que su estreno es relativamente reciente, hace 6 años.

JUST ANNOUNCED: From Dwayne Johnson and Auli’i Cravalho, a live-action reimagining of Disney’s Moana is in the works! pic.twitter.com/4rQXLSJ5Zn

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) April 3, 2023