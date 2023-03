Nació en Colombia y aunque la mayor parte de su vida la ha pasado en Estados Unidos, John Leguizamo es uno de los grandes nombres en Hollywood. Hoy trabaja de la mano de Toni Collette en la nueva serie de Prime Video, The Power.

Con 99 producciones en su currículum, Leguizamo tiene amplio repertorio de personajes inolvidable que van de Luigi en la película Super Mario Bros a Tibaldo Capuleto en la versión de Baz Luhrmann de Romeo + Julieta.

Cómo no mencionar a Henri de Toulouse-Lautrec en Moulin Rouge! o su voz como Sid en La era de hielo y el famoso Bruno Madrigal en Encanto.

Hoy vuelve al mundo de ciencia ficción con The Power, producción que cuenta un mundo donde las adolescentes a nivel global desarrollan repentinamente la capacidad de electrocutar a la gente a voluntad, desequilibrando el mundo.

En la apuesta, John Leguizamo da vida a Rob Lopez, un médico a cargo de los ensayos clínicos en una importante compañía farmacéutica.

Está casado con Margot (Toni Collette) una política y férrea defensora de capacitar a las jóvenes sobre cómo usar adecuadamente su poder.

López es el principal apoyo de su esposa y la admira profundamente, aun cuando el rol de ella la pone en el centro de atención y a su familia bajo el microscopio, e incluso en peligro.

La serie, basada en el libro homónimo de Naomi Alderman y que debuta el 31 de marzo en Prime Video, ha sido descrita como una metafóra al mundo actual apuntando al feminismo y empoderamiento de las mujeres.

Conversando con John Leguizamo sobre The Power

¿Por qué te uniste a The Power?

Me encantó el tema. Fue fascinante, tiene lugar en tantas partes del mundo, la diversidad del elenco es fantástica. La ideología de vanguardia femenina también es increíble con Me Too y Times Up. Es un punto realmente interesante de nuestra historia, reflejado en esta ficción especulativa.

¿Ha llegado esta serie en el mejor momento?

Perfectamente, por el tema de que las mujeres obteniendo su poder. Pero no es como en las película de superhéroes: se traduce en energía estática para algunas mujeres, mientras que para otras, es una explosión nuclear.

No todas son iguales en poder, pero todas son iguales en poder expresarse y sentirse seguras. No tienen que tener miedo de los hombres, ni de sus derechos, ni del patriarcado.

Los hombres de la serie representan diferentes tipos de hombres que lidian con el poder de las mujeres: aquellos que sienten que los disminuye, y el resto de nosotros que sentimos que las mujeres en el poder hacen del mundo un lugar mejor.

Rob obviamente está acostumbrado a estar rodeado de mujeres en el poder. ¿Cómo lo describirías?

Es más un tipo que se lleva bien, está cómodo con su masculinidad y siendo un padre que se queda en casa. Él ama a una mujer fuerte; él prospera porque ella lo motiva.

¿Cómo se siente acerca de ‘El Poder’ cuando aparece?

No lo sabemos y esa es la belleza de la serie. El poder se está acercando sigilosamente a todos. Si tu hija lo contrae, ¿qué pasa? ¿Es mortal? ¿Es peligroso para la persona que lo recibe? Ella va a terminar lastimando a alguien por accidente? Rob, como patriarca de la familia, está preocupado.

¿Ella va a estar bien? ¿Cómo tratará la sociedad a las mujeres que ahora tienen este Poder? ¿Van a aceptarlo amablemente o van a empezar a reunir a estas mujeres? Toca bellamente todas las cosas que suceden en el mundo, como la inmigración: niños que llegan a la frontera de Estados Unidos y son encerrados.

El primer instinto de cualquier padre es proteger al niño. ¿Es ese su caso con Jos (Auli’i Cravalho)?

Absolutamente. Ella es mi niña. No sabemos qué es y todos estamos aprendiendo al respecto: cuando comienza a actuar de manera extraña, nos preguntamos si es la pubertad. A medida que pasa el tiempo, así que me doy cuenta de que ella está bien, por lo que tiene que aprender a manifestar y controlar este Poder.

¿Se siente amenazado, como hombre?

No, Rob no es ese tipo de persona. Él no es inseguro de esa manera. Está bien con el lugar en el que se encuentra en la vida, no quiere más poder. Pero está preocupado por su hijo, que no sabe cómo lidiar con eso y con el que su hermana reciba toda la atención por tener un poder que él no tiene.

¿La llegada de ‘El poder’ separa aún más a Margot y Rob o los une para proteger a Jos?

Creo que los une. Lo que no estaba funcionando en el matrimonio se vuelve secundario. Ciertas cosas suceden con Margot que los encienden: Rob se convierte en Robin para su Batman.

¿Hubo aspectos de Rob con los que podrías identificarte?

Hay mucho de Rob en mí. Es un tipo simpático, feliz y afortunado, que toma las cosas a la ligera y hace que todos se sientan cómodos y seguros. Soy un poco como ese tipo, pero soy mucho más ambicioso que Rob. Tiendo a ser un poco más Sigma donde Rob está bien siendo Beta. Ninguno de nosotros es Alfa. No estamos interesados en dominar.

La mayoría de tus escenas son con Toni Collette, ¿cómo fue trabajar con ella?

Toni es una de esos actores naturalmente dotados que cree en el trabajo y deja su ego en la puerta de su camerino. Todos los días trajo positividad y alegría al set. Vulnerable y divertida en las escenas más difíciles. Ella nos hizo mejorar a todos solo con su talento.

¿Leíste el libro?

Me mantuvo en blanco, porque sabía que mi personaje en realidad no existía en el libro. Se menciona, pero no se explora realmente como personaje. Entonces, lo creé a partir de lo que escribieron los escritores y conversaciones con los directores y productores.

¿Por qué The Power es una historia importante para contar ahora?

Habla de nuestro tiempo, pero no de una manera sermoneadora o sarcástica. Ayuda al mundo a ver hasta dónde podemos llegar: podemos llegar mucho más lejos de lo que hemos llegado.

Está casado y tiene un hijo y una hija. ¿Cómo se sentiría si su hija obtuviera ‘El poder’?

Esa es una gran pregunta. Si fueran los únicos en el mundo que tuvieran El Poder, tendría miedo de que fueran condenados al ostracismo, que la gente los viera como bichos raros o bichos raros. Tendría que gastar mucha energía tratando de ayudarlos, de enseñarles cómo ocultarlo y guardárselo para ellos. Pero si todo el mundo lo tiene, entonces sería… algo para celebrar.

Rob suena un personaje que es un placer interpretarlo: alguien feliz con su suerte en la vida.

Sí, me trae mucha paz. Siendo Rob las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos son muy amables conmigo. Cuando interpreto personajes más oscuros, también soy esos personajes y puedes ver cómo reacciona la gente a la energía que estoy emitiendo: se ponen un poco nerviosos y no saben si pueden hablar conmigo. Pero Rob es un tipo tan agradable que todo el mundo se alegra de verme. El mundo sería mucho mejor si hubiera muchos más Rob en él.