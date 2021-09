John Leguizamo alzó la voz a través de sus redes sociales para referirse al elenco que prestará sus voces para la nueva película animada de Mario Bros.

El intérprete, quien personificó a Luigi en la criticada adaptación cinematográfica del personaje insigne de Nintendo de 1993, lamentó en su cuenta de Twitter la falta de diversidad en la elección de los actores y actrices.

“¡Muy feliz de que Super Mario Bros vaya a tener un reboot! Obviamente es lo suficientemente icónico”, comenzó señalando.

“¡Pero qué lástima que sean todos blancos! ¡No hay latinos en los protagonistas! ¡Hubo un revolucionario reparto no tradicional en la original!”, sostuvo, en relación a la cinta de inicios de los ’90.

So glad #superMariobros is getting a reboot! Obviously it’s iconic enuff. But too bad they went all white! No Latinx in the leads! Groundbreaking color-blind casting in original! Plus I’m the only one who knows how to make this movie work script wise! pic.twitter.com/lNokmdpwMq

— John Leguizamo (@JohnLeguizamo) September 27, 2021