Una emotiva postal regaló la ceremonia de los Premios Oscar 2023, luego del abrazo entre Jonathan Ke Quan (Ke Huy Quan), ganador a Mejor Actor de Reparto por “Everything Everywhere All at Once” y Harrison Ford, con quien compartió en “Indiana Jones y el templo de la perdición”, hace casi 40 años.

Lo mismo se repitió con Brendan Fraser (ganador como Mejor Actor en “The Whale”), quien de igual modo, compuso el elenco de “El hombre de California”, cinta de principios de los 90.

Harrison Ford y Jonathan Ke Quan (Ke Huy Quan) en los Premios Oscar 2023

Un ejemplo de segunda oportunidad se vivió en los Premios Oscar 2023, luego de que Jonathan Ke Quan (quien estuvo retirado durante años) cumpliera los pronósticos y ganara la estatuilla como Mejor Actor secundario por su papel en “Everything Everywhere All at Once”.

El intérprete, que nació en Vietnam como Ke Huy Quan, pero que creció en Estados Unidos y modificó su nombre, tuvo su primera participación en el cine en 1984, cuando interpretó al pequeño Short Round (Tapón) en la segunda película de “Indiana Jones”.

Con un rol completamente protagónico, Ke Huy Quan, de tan solo 12 años, compartió largos momentos de grabación con el protagonista de la reconocida saga, Harrison Ford.

Justamente este último, fue el encargado de entregar el Oscar a Mejor Película 2023, galardón que ganó la cinta donde coincidentemente actuó su compañero de rodaje hace casi 40 años.

En pleno escenario, Harrison Ford y Jonathan Ke Quan se sonrieron efusivamente y luego se dieron un abrazo que fue calificado como “emotivo” en redes sociales, donde su imagen se hizo viral.

The shot I was hoping for, the show's director missed, but Getty's Kevin Winter got pic.twitter.com/0AHd3mRJgA — Timothy Burke (@bubbaprog) March 13, 2023

Ke Huy Quan y Brendan Fraser, casi 31 años después

Solo un año después de “Indiana Jones”, Ke Huy Quan protagonizó otro éxito de la pantalla, “Los Goonies”, y más tarde, ya adolescente, tuvo un rol en la misma película que Brendan Fraser, “El hombre de California”.

Casi 31 años después, ambos se cruzaron luego de la premiación de los Oscar 2023, coincidentemente, los dos con una estatuilla de oro en la mano.