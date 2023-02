El actor recibió aplausos por su interpretación en el capítulo 6 de 'The Last Of Us' y sus seguidores incluso apuntan a un posible premio Emmy por su actuación.

Bien aplaudida fue la actuación del actor chileno Pedro Pascal en el último capítulo emitido de The Last Of Us, donde interpreta a “Joel”, un hombre que perdió a su hija y debe sobrevivir en un mundo apocalíptico, cuidando a una niña que es inmune al virus que está terminando con la humanidad.

Fue en el capítulo 6 de la serie que una escena llamó la atención entre los fans de la franquicia, cuya historia se remonta al exitoso videojuego del mismo nombre estrenado en 2013. Allí Joel habla abiertamente de sus sentimientos y pide ayuda a su hermano en medio de una crisis.

Resulta que el personaje, se encuentra con un dilema ante su amistad con Ellie, la niña que quedó a su cargo tras los primeros eventos de la trama. Esta inquietud lo llevó a mantener un emotivo diálogo, que fue bien aplaudido.

Medios internacionales incluso repararon en como rompió algunos de los estereotipos de “masculinidad tóxica” que es común ver en dramas de acción, hombres fuertes que no muestran abiertamente sus sentimientos para no parecer “débiles”.

Joel pide ayuda a Tommy

La escena en cuestión transcurre cuando, después de reencontrarse con su hermano Tommy y tras momentos de mucha tensión, Joel decide expresar cómo se siente y le pide ayuda para cuidar a Ellie, reconociendo que no se siente capaz de hacerlo por sí mismo.

En parte del diálogo, Joel confiesa el miedo que siente cuando ve a Ellie en peligro y comenta: “Tú crees que puedo manejar muchas cosas. Pero no soy el que era, soy débil. Hay momentos en que el miedo me amenaza y siento que se me para el corazón“.

“Y tuve sueños todas las noches. No me acuerdo, solo sé que al despertar siento que perdí algo. Sueño que fallo, no dejo de fallar, todo lo que hago es fallarle a ella una y otra vez”, dice recordando la muerte de su hija.

¿Qué es la masculinidad tóxica que Pedro Pascal dejó atrás?

Según detalla el Centro Nacional de Derechos Humanos y Justicia de Género, la masculinidad tóxica, “se trata de un concepto de la psicología que alude a una serie de comportamientos y patrones nocivos asociados a ideas tradicionales de lo que implica ser hombre“.

“Esta masculinidad implica una serie de comportamientos que van desde reprimir las emociones hasta mantener una apariencia fuerte y usar la violencia como indicador de poder“, puntualiza el organismo.

Estos patrones serían justamente los que Pedro Pascal rompió con su interpretación, demostrando sus sentimientos y admitiendo sus debilidades.

Incluso medios internacionales especializados en videojuegos hicieron el análisis, planteando reflexiones como: “Joel sabe que se está derrumbando físicamente, pero sabe que el verdadero problema es que ya es un hombre emocionalmente destrozado. Pretender lo contrario en nombre de la masculinidad solo pondría en peligro a Ellie“.

Asimismo, otros medios recalcan que una interpretación similar se vio con el personaje Din Djarin, en The Mandalorian, el cual también partió como un “tipo duro”, que terminó bien conectado con su lado emocional, así lo expresa la crítica.

“Gran parte del mérito de Pedro Pascal, es que puede encarnar las dos facetas del héroe de acción actual. Es tanto creíble como un hombre que se centra en lo que tiene que hacer y como un hombre totalmente en contacto con su lado emocional. Tampoco necesita sacrificar uno por el otro, ambos lados pueden coexistir, lo que hace que los personajes sean más matizados e interesantes”, concluyen.