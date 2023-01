Caleidoscopio (Kaleidoscope) es el nombre de la nueva miniserie de Netflix que promete robarse todas las miradas. Se estrenó el 1 de enero 2023 y ya se posiciona dentro del Top 10 Chile de la plataforma.

Lo novedoso de la serie, es que el usuario puede elegir el orden para verla, tal como lo permitía Black Mirror. Esta historia carece de un orden cronológico establecido, ya que sus ocho capítulos no están numerados, sino que son identificados solamente por colores.

Caleidoscopio es protagonizada por Giancarlo Esposito (Breaking Bad y Better Call Saul), Ruffus Sewell (The Tourist y The Father), Paz Vega (The OA y La casa de las flores) y Tati Gabrielle (Uncharted: fuera del mapa).

Esta es otra serie sobre un atraco. Al estilo de La Casa de Papel, Caleidoscopio cuenta la historia de Leo Rap, un maestro del robo que lleva 25 años planeando abrir la bóveda más segura del mundo y robar 7 mil millones de dólares, para lo que reúne a un equipo de ladrones profesionales. Además, Leo quiere vengarse de su viejo socio y amigo (Rufus Sewell).

Sin embargo, la traición, la avaricia y otras amenazas atentan contra su plan, mientras son perseguidos por la agente del FBI, Hazan Abassi (Nioucha Noor).

Netflix ya entrega los episodios en diferente orden para cada usuario. Eric García, creador de la serie, aconseja dejarse sorprender por la secuencia, pero seleccionar el capítulo Blanco como cierre, pues este está pensado para ser el último.

“Hay cinco episodios que tienen lugar antes del atraco, dos episodios que tienen lugar después del atraco y después tienes el episodio blanco”, explica García en La Vanguardia.

Aunque, si quieres seguir la línea temporal de la historia, el orden para ver la serie es el siguiente:

