La segunda parte de Eternals, la película de Marvel dirigida por Chloé Zha sobre los héroes inmortales protectores de la Tierra, ya se encuentra en su primera etapa de desarrollo.

La cinta, que previsiblemente formará parte de la futura fase 7 del UCM, podría ser uno de los próximos proyectos en ser anunciados oficialmente por la franquicia.

Las nuevas informaciones acerca de la producción del filme provienen de parte de la agencia de representación del actor surcoreano Ma Dong-seok, también conocido como Don Lee, que interpretó a “El Olvidado” en la cinta de 2021.

La agencia emitió un comunicado en coreano informando sobre los futuros proyectos del intérprete, que ha sido traducido al inglés en Twitter por el usuario @UPDATESETERNALS.

“Actualmente, Ma Dong-seok está rodando Criminal City. Holy Night: Demon Hunters, Wilderness y Criminal City 3 están a punto de estrenarse, y se planea producir Eternals 2 y otros proyectos globales en los que aparecerá”, puede leerse en el texto de la agencia.

Don Lee’s agency and management team has just put out a new statement showcasing the actors upcoming projects in the next few years with ‘#ETERNALS 2’ listed on the list of projects!

— Eternals Updates (@UPDATESETERNALS) December 26, 2022