Tras el estreno de "Black Panther: Wakanda Forever", un estudio reveló que las escenas post-créditos de "Eternals", " Spider-Man No Way Home" y "Shang-Chi", son las más buscadas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), en Internet. Por el contrario, la de "Hulk", del 2008, es la que menos se indaga en la web.

Este miércoles fue el preestreno de la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), “Black Panther: Wakanda Forever“, por lo que inmediatamente, la búsqueda de las escenas post-créditos se volvió tendencia Google.

Se trata de secuencias que ya son comunes en cada una de las películas de los superhéroes basadas en los cómics. Por lo anterior, un estudio evidenció cuáles son las 10 escenas post-créditos más populares de Marvel.

Estudio evidencia las 10 escenas post-créditos más populares de Marvel

Con cada película del MCU estrenada, el público que va al cine está emocionado de ver qué giros y vueltas hay reservadas, las que se guardan para el final de la cinta, en las llamadas escenas post-créditos.

Con esto en mente, Top10Casinos recopiló datos del explorador de palabras claves, Ahrefs, respecto a la búsqueda de volúmenes para las escenas de créditos finales en cada película de la línea de superhéroes de Marvel hasta la fecha, para determinar cuál es más popular.

¿Cuáles son las escenas post-créditos del MCU más buscadas?

La escena post-créditos del Universo Cinematográfico de Marvel más buscada es la de “Eternals”, del 2021, con un promedio de cerca de 114 mil búsquedas mensuales globales.

Esto puede ser una sorpresa para muchos, ya que se trata de la cinta del MCU con la calificación más baja de todos los tiempos. Específicamente tiene un 6,3 de 10 en IMDb y un 47% en Rotten Tomatoes.

Pero tal vez este resultado tenga sentido. Muchos evitaron ver la película debido a la mala recepción que recibió, por lo que es probable que un mayor número de fanáticos de Marvel optaran por buscar la escena post-créditos en línea.

Por otro lado, el lanzamiento de “Spider-Man: No Way Home” fue uno de los eventos cinematográficos más grandes en la memoria reciente. Por eso, no es de extrañar que la escena post-créditos de la película sea la segunda más buscada en del MCU, con un total mensual global de más de 112 mil.

Así, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” ocupa el tercer lugar, con más de 100 mil búsquedas mensuales globales para su escena post-créditos.

¿Cuál es la que tiene menor cantidad de búsquedas?

Por el contrario, la película del MCU con la menor cantidad de búsquedas de escenas post-créditos es The Incredible Hulk de 2008.

Aunque técnicamente no es post-créditos, la escena pre-créditos de cierre de la película es en realidad histórica, provocando la introducción de Los Vengadores a la franquicia.

Sin embargo, desde que Mark Ruffalo reemplazó a Edward Norton como Bruce Banner, la película (y la escena) han sido olvidadas en gran medida y dejadas de lado con el tiempo.

Revisa las 10 escenas post-créditos más buscadas de Marvel aquí: