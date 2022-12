Este miércoles, Netflix estrenó una nueva temporada de Emily in Paris, donde la historia de Emily Cooper inició casi de inmediato con las complicaciones de la joven estadounidense en París, donde debe elegir entre dos trabajos y prepararse para la despedida de Alfie, su nuevo amor.

Lucien Laviscount, quien interpreta a Alfie en la serie, aseguró a BioBioChile que no solo Emily será quien pase por diferentes procesos, ya que el mismo abogado tendrá que tomar decisiones en esta nueva temporada, en especial al hablar de su relación con la estadounidense

“Emily y Alfie son dos personas jóvenes que se conocieron en un lugar donde ninguno de los dos esperaba quedarse por mucho tiempo. Emily ha estado ahí por un poco más de tiempo y ya tiene amigos y una vida en París”, comenzó explicando.

Así, en esta nueva temporada, se puede ver cómo el abogado “comienza a vivir la vida de París: consigue un hogar, un nuevo trabajo y todos esos detalles son preciosos para su relación. Pero, habrá que ver si el verdadero amor gana al final”.

En la temporada anterior, poco después de que la protagonista y el inglés iniciaran su romance, Cooper cae en cuenta de que Alfie debe volver a Londres por motivos de trabajo. Sin embargo, el mismo destino logra darles tiempo juntos en la ‘ciudad del amor’.

Esto debido a que, gracias a la propia ausencia de Emily, Alfie conoce a Antoine, con quien acaba trabajando. Así, el francés acaba calando en la vida del joven abogado, significando incluso, de acuerdo a Laviscount, que este aprenda una nueva faceta suya con el empresario.

“Antoine y Alfie comienzan a trabajar juntos de una forma maravillosa, pero creo que Antoine es, con seguridad, alguien que Alfie necesita más que nada“, revela.

Esto, debido a que el francés “es ambicioso, profesional, también escandaloso. Alfie vive en un mundo donde simplemente los números tienen sentido, mientras que en el mundo de Antoine… él es un magnate en un sentido que no tiene límites, y siento que eso inspira mucho más a Alfie, pero a la vez lo vuelve completamente loco”.

Respecto a su propio personaje, William Abadie reafirma la personalidad del francés. “A él le gusta caminar sobre las cuerdas y es alguien a quien no le gusta perder, por lo que siempre encontrará una solución”, describe.

“Pero ya sabes, supongo que ha tenido suerte hasta ahora. Una parte de él debe reconocer sus propios defectos y así podrá potenciar sus talentos, detectando a las personas que pueden ayudarlo a equilibrar su propio mundo”, añade.

Emily en París… ¿Lejos de París?

Asimismo, la opción de retirarse de Francia aparece como un fantasma en la vida de Emily Cooper y, pese a que de no estar en París la serie acabaría, los actores no cierran las puertas de poder ver otras ciudades en la ficción.

“En la tercera temporada tenemos un pequeño vistazo de Londres, pero creo que la siguiente temporada puede continuar en cualquier parte del mundo”, reconoce Laviscount.

Asimismo, destaca que “Darren (Star, creador de la serie) y el equipo hacen un trabajo tan increíble, creando estos personajes que la gente siente que puede poner en cualquier ciudad del mundo”.

El intérprete de Alfie profundiza además que la serie ha logrado tener su toque gracias a la ciudad de la luz. “Es una locura ver el impacto de París en la serie. París es un increíble fondo para nuestra historia, porque es única. Pero me gustaría ver a algunos de nosotros ir a Londres”, reconoce.

Por su parte, Abadie reconoce de forma fugaz que “me encantaría cruzar el Canal de la Mancha, sería algo bastante divertido”.

Hablando de otros lugares del mundo, Abadie no solo se ha ganado su fama en Francia, debido a que su rostro comenzó a ser conocido en Nueva York, Estados Unidos, a inicios de los 2000.

Ahí, fue un pequeño personaje de Sex And The City, donde fue Tony, un vendedor de una sucursal de Prada. Su amor por el show significó su reaparición en el regreso de la ficción, donde estuvo en And Just Like That, el regreso de la historia de Carrie Bradshaw.

En la ficción lanzada este año interpreta a Zed, el dueño de un club de la ciudad. “Fue genial volver, en especial porque le tengo un cariño por esa familia, en especial por Darren (Star), porque él fue la primera persona en ofrecerme un trabajo profesional al comienzo de mi carrera en Nueva York”, relató.

“Interpreté a un pequeño personaje una y otra vez en Sex And Yhe City, así que cuando llegó la oportunidad de aparecer en And Just Like That, tomé la decisión desde el corazón, después de todo, era un hito icónico en Nueva York y estaba como ‘¡Quiero ser parte de este sueño!"”, recordó.