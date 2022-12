La película chilena Blanquita no logró pasar a las listas cortas en la previa a las nominaciones de los premios. Por su parte, Black Panther: Wakanda Forever, Avatar: The Shape of Water y All Quiet on the Western Front encabezaron las propuestas a nominación.

Este miércoles se confirmaron las listas cortas de 10 categorías de los premios Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, sin embargo, en esta versión Chile quedó fuera de los premios al dejar a Blanquita fuera de la categoría Mejor Película Internacional.

En aquella catogoría siguen las producciones latinoamericanas “Argentina, 1985″, de Santiago Mitre; y la mexicana “Bardo: Falsa crónica de una verdad a medias”, de Alejandro González Iñárritu.

Las cintas lucharán por llegar a las nominaciones definitivas, que se darán a conocer el 24 de enero, contra películas como: “Corsage” (Austria), “All Quiet on the Western Front” (Alemania), “Close” (Bélgica), “Decision to Leave” (Corea del Sur), “Joyland” (Pakistán), “Return to Seoul” (Cambodia), “Saint Omer” (Francia), entre otras.

Una carrera por los Óscar

Por otro lado, los protagonistas de las listas cortas acabaron siendo “Black Panther: Wakanda Forever”, la alemana “All Quiet on the Western Front” y “Avatar: The Way of Water”, con el mayor número de posiciones en la previa a las nominaciones.

La Academia de Hollywood publicó los aspirantes a las categorías de mejor documental, corto documental, película internacional, maquillaje, banda sonora, canción, película de animación, sonido, efectos visuales y “live action”.

“Black Panther: Wakanda Forever”, de Ryan Coogler, destacó en cinco categorías: mejor maquillaje, sonido, efectos especiales, banda sonora y mejor canción (“Lift Me Up”)

También se hizo con cinco prenominaciones la película alemana “All Quiet on the Western Front”, de Edward Berger, que aspira a mejor película internacional, maquillaje, sonido, efectos especiales y banda sonora.

Mientras que “Avatar: The Way of Water”, de David Cameron, obtuvo cuatro prenominaciones a mejor sonido, mejores efectos visuales, banda sonora y mejor canción (“Nothing is Lost”).

De la acción al regreso de clásicos animados

La lista de preseleccionados continúa con la película de animación “Pinocchio”, del mexicano Guillermo del Toro, con tres nominaciones a mejor música original, sonido y canción original.

Asimismo, “The Batman” cuenta con tres menciones en las categorías a mejor sonido, efectos visuales y maquillaje, al igual que “Babylon”, de Damien Chazelle, que aparece en las listas a mejor sonido, banda sonora y maquillaje.

Por su parte “Top Gun: Maverick”, luchará por llegar a las nominaciones definitivas en los campos de música, sonido y efectos visuales. Los filmes ganadores en todas las categorías serán votados por todos los académicos que hayan visto las cinco películas seleccionadas.

Así, los ganadores de la ceremonia se darán a conocer el próximo 12 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, evento que contará con Jimmy Kimmel como el conductor de la velada.