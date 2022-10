Tras exitosas temporadas, Henry Cavill diráthe witcher adiós a The Witcher, la exitosa serie de Netflix basada en las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski.

La noticia fue confirmada en redes sociales por la serie y por el mismo actor. “Es oficial: The Witcher volverá para un cuarto ciclo”, comenzaron.

Asimismo, añadieron que “Henry Cavill entregará sus espadas a Liam Hemsworth como el nuevo Geralt de Rivia después de la Temporada 3. Bienvenido a la familia Witcher”.

It’s official: The Witcher is returning for Season 4, and Henry Cavill will be handing his swords to Liam Hemsworth as the new Geralt of Rivia after Season 3. Welcome to the Witcher family, @LiamHemsworth!

— The Witcher (@witchernetflix) October 29, 2022