Mariela Sotomayor ha protagonizado más de una discusión con Camila Recabarren dentro de “Ganar o Servir“. Y es que ambas participantes, en varias ocasiones, han dejado en evidencia sus diferencias, las que han llegado a escalar a tensas peleas.

En diálogo con Página 7, Sotomayor se refirió a los hechos donde se ha sentido agredida y/o violentada en el encierro, apuntando a otras figuras, además de la exMiss Chile.

“La primera discusión fue en una actividad en que tuvimos que aprender a ordeñar una vaca, y en ese momento Blue Mary se pone a llorar por la vaca, diciendo que esa actividad se trataba de maltrato animal”, comenzó relatando la periodista.

Mariela Sotomayor por sus conflictos en el reality

“Como mi familia es del sur y conozco de este tema, traté de explicarle a ella que eso no era un maltrato y que era algo positivo para la vaca porque no se puede quedar con la leche. Yo lo hice para consolarla, y ella se ofendió”, explicó al medio citado.

“Después viene Camila (Recabarren) y le dice a la persona que nos estaba enseñando que por qué estaban haciendo esto con la vaca, que esto era maltrato animal y que la vaca tenía sus orejas marcadas con aros”, continuó.

Mariela comenta que en tal momento, intentó explicarle a Recabarren que tal marcación era una forma de tener la información del animal. “Ella siguió insistiendo, así que yo miro a la cámara porque quise que la actividad fluyera (…) y hago un gesto como diciendo ‘como que ella no entiende’“, agregó.

Aquello terminó en una discusión, pues la exMiss Chile se dio cuenta de que la exPrimer Plano había hecho gestos a la cámara, motivo por el cual la encaró “de manera muy violenta”, según Sotomayor. Así, una serie de tensos episodios de rivalidad entre ambas siguieron ocurriendo en el reality.

En uno de ellos en específico, Camila “dispara todo contra mí, atacándome por mi trabajo”, cuenta la periodista, ocasión en la que llegó a las lágrimas.

“Me parecía que ellas solo querían atacarme y eso me dolió mucho, porque yo aquí no vine a pelear y todo esto me llevó a llorar y a sentirme muy mal, ya que sentí que era un ataque injusto y gratuito”, expresó la comunicadora.

“Yo siento que la animadversión de ellas se dio desde el principio, lo que pasa es que no tenían motivos para pelear conmigo, pero al primer motivo que encontraron, y en que tenían una diferencia conmigo, se tiraron contra mí. Esa violencia gratuita fue la que me dolió“, añadió Mariela.