Este miércoles 31 de agosto debuta en Star+ Latinoamérica una de las miniseries más esperadas de la temporada 2022: “Pistol”, producción que ahonda en la historia del célebre grupo de punk británico Sex Pistols.

La trama, dirigida por el influyente director inglés Danny Boyle (“Trainspotting”, “La playa”, “28 días después”, “Slumdog Millionaire”), se basa en “Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol”, el libro de memorias de Steve Jones, guitarrista y cofundador del grupo.

“No estaría aquí sin los Sex Pistols. Yo soy absolutamente consciente de eso. Tuve suerte. Vengo de una clase trabajadora muy común. La vida era, o vas a seguir a tu papá, o sigues a tu mamá. Y no hay duda que esta revolución que crearon cambió el camino de muchas, muchas personas”, comentó Boyle en una rueda de prensa a la que tuvo acceso BioBioChile.

Toby Wallace (Steve Jones), Anson Boon (John Lydon), Jacob Slater (Paul Cook), Christian Lees (Glen Matlock) y Louis Partridge (Sid Vicious) son parte del elenco que encarna a la banda fundacional del punk, y que también suma a Maisie Williams, Sydney Chandler y Emma Appleton, entre otras.

“Interpretar a una leyenda como Chrissie Hynde fue muy importante. Encontrar el carácter y relacionarme con esta niña, esta adolescente, esta joven adulta que no era conocida por nadie, que saltó del barco y vino aquí sola y liberó a la gente de esa edad”, comentó Sydney Chandler sobre la aparición de la líder de The Pretenders, también parte de la serie.

Sobre su acercamiento a la banda, el actor Anson Bon, quien interpreta al carismático John Lydon, vocalista de Sex Pistols, precisó: “Realmente me sorprendieron. Quiero decir, me encontré con algunas de sus canciones. No los conocía tan bien como ahora, sabía que eran talentosos, pero no cuán talentosos y el viaje que siguieron”.

“Puede que no sea la forma convencional de talento, porque no fueron a una escuela de música o algo así, pero lo que hicieron fue tan único y tan impresionante. Siempre pienso: un buen ejemplo es escuchar su primera canción, “Lazy Sod”, que son tres acordes de guitarra, y luego ir por una de sus últimas canciones, “Holiday in the Sun”, donde hay dos cambios clave. Seguir esa progresión, como actor, fue increíble”, agregó.