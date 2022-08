Este jueves se estrenó en nuestro país After Ever Happy (After: Amor Infinito), la que se suponía será la última película de la saga juvenil de romance... pero hay una sorpresa: acaban de anunciar una quinta cinta, After Everything (After: Aquí acaba todo), y ya está 100% filmada.

After Ever Happy (After: Amor Infinito) está desde este jueves en cines chilenos y se basa en el libro homónimo que concluye la historia de Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) y Tessa (Josephine Langford).

La serie de novelas cuenta con una quinta parte, Before (After 5: antes de ella, en español), pero es una precuela.

Y todo parece indicar que la nueva película anunciada no se inspirará en esa historia, sino que sería una secuela que no tendría como base una novela, debido a que ya se ha revelado el nombre de la cinta: After Everything (After: Aquí acaba todo). Así que ambos títulos no coinciden.

El mismo Hero Fiennes-Tiffin ha revelado la noticia por medio de un video, donde confirma que el filme ya fue grabado y se encuentra en post-producción.

“Hola, chicos. Soy Hero y estoy muy emocionado por contarles, al fin, una noticia enorme. Acabamos de terminar de grabar una quinta película de After. No puedo contarles mucho aún, pero puedo decirles que se llamará After Everything, y no puedo esperar a que la vean”, afirmó el actor.

Si bien Josephine Langford no aparece en el video, su cuenta fue etiquetada en la publicación en Instagram, lo que sugiere que también sería parte de la producción.

Todavía no se ha fijado una fecha de estreno para la parte 5 de After.