Para quienes no estén familiarizados, Industrial Light & Magic es la empresa de VFX iniciada por George Lucas en 1975, con el propósito de, sencillamente, hacer que Star Wars (La Guerra de las Galaxias) sea posible. Crear la tecnología desde cero si fuese necesario, con tal de conseguir las tomas requeridas por la acción espacial que su historia necesitaba.

Superadas esas primeras barrera de lo “posible”, y más allá de las aventuras de los Skywalker, no se detuvieron ahí, sino que llegaron a marcar incontables hitos en la industria, pasando por crear efectos usados por primera vez en sagas y películas icónicas como Indiana jones, ET, Poltergeist, Star Trek (Viaje a las Estrellas), Terminator, Willow, Ghostbusters (Los Cazafantasmas), The Abyss (El Abismo), Jurassic Park, Back to the Future (Volver al Futuro), Casper (Gasparín), Forrest Gump, y el Universo Cinematográfico de Marvel desde sus inicios.

¿Una batalla de aviones, en el espacio? ¿Dinosaurios dando caza a un vehículo? ¿Un robot formado por metal líquido? ¿Hacer implosionar una casa? Todo esto fue alguna vez imposible.

El relato se detiene en cada uno de ellos y más, evidenciando cómo la forma de hacer cine fue avanzando desde el asombro por lo novedoso hasta el presente, en que estamos ya acostumbrados a que los efectos especiales sean impecables.

La lista de proyectos en los que han participado es mucho más extensa que esa, incluyendo entregas no menos conocidas como Avatar, Transformers, Who Frammed Roger Rabbit (¿Quién engañó a Roger Rabbit?), Misión Imposible, Men in Black (Hombres de Negro), Wild Wild West, La Momia, Jumanji, La Lista de Schindler y Piratas del Caribe. Pero claramente ni seis horas de documental son suficientes para dar espacio a todo lo que han hecho.

Son los miembros de esta compañía quienes protagonizan esta historia, que cuenta desde sus humildes orígenes en un improvisado recinto de California, hasta su situación actual en San Francisco. En el proceso, revela imágenes de archivo de aquellos tiempos, vistazos imperdibles al “detrás de cámaras”.

Siendo un documental creado por y para Disney+, y si bien retratan episodios oscuros y divisiones internas clave, salta a relucir la visión idealista de lo ocurrido en sus sets y oficinas. Todo resulta en una pieza cuyo propósito evidente es transmitir un sueño, y tal vez inspirar con los relatos de lo que fue una edad dorada.

Para ello, cuentan con entrevistas a figuras archi-reconocidas, comenzando por el mismísimo George Lucas y directores cercanos a él, como Ron Howard, James Cameron y Steven Spielberg, pasando también por quienes eventualmente se convirtieron en sus herederos, como J. J. Abrams y Jon Favreau.

Pero el foco principal no está en los directores, algunos icónicos ni siquiera siendo mencionados, sino más allá: en cómo se dio vida a la magia y los mundos con pinturas matte, marionetas, figuras, stop motion, efectos de sonido, las cámaras mismas, y eventualmente los efectos digitales.

Y por supuesto, en quienes llevaron estas herramientas a otro nivel, comenzando por John Dykstra, Chrissie England, Ralph McQuarrie, Lorne Peterson, George Mather, Rose Duignan, Gary Kurtz, Joe Johnston, Richard Edlund, Dennis Muren, Ken Ralston, Jon Berg, Phil Tippet, John Knoll, Harrison Ellenshaw, Grant McCune, Jim Morris, entre otros que formaron esta “pandilla de marginados”, entrevistando a muchos de ellos y rindiendo homenaje a quienes ya no están.

Pero la tecnología avanza, y oficios quedan obsoletos, como en cualquier industria, y Light & Magic también se detiene en esos momentos. Cuando la “familia”, como tanto se esmeran en calificar, se fracturó. Porque la digitalización del cine impulsada por George Lucas como víctimas a aquellos que se fueron quedando atrás.

La historia es contada por un invisible Lawrence Kasdan, un nombre cercano a la mitología de Star Wars, habiendo participado en los guiones de The Empire Strikes Back, Return of the Jedi, The Force Awakens y Solo -habiendo también ejercido como productor ejecutivo de esta última-, así como en otras películas que incluyen Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark y The Bodyguard.