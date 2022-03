Poco a poco Chile se va posicionando como un referente en el mundo del cine. Y es que este año un cortometraje buscar seguir el camino que forjó Historia de un Oso en 2016 o Una Mujer Fantástica en 2018, al estar entre los finalistas al galardón de la Academia 2022. Se trata de Bestia, cortometraje que se podrá ver en televisión abierta durante la previa de los Óscar.

De por sí, la producción animada se estrenará por las pantallas de TVN en el programa especial Bestia, Camino al Óscar, el próximo viernes 25 de marzo después del noticiario 24 Horas Central.

El espacio, que será conducido por la periodista Constanza Santa María, incluirá la emisión del corto animado en horario estelar, así como también mostrarán El Agente Topo, cinta nominada a Mejor Largometraje Documental el año pasado.

Además, el especial tendrá entrevistas con el director Hugo Covarrubias y el productor Tevo Díaz, junto con especialistas que profundizarán en la técnica animada del “stop motion”.

Bestia es la quinta producción chilena en ser nominada a un premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

El corto está inspirado en Íngrid Olderöck, una agente que trabajó en la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile (DINA) en 1975, en plena dictadura militar. Ahí, buscan retratar su relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones revelan una espantosa fractura en su mente y a través de herida también la de todo un país.

Además, la producción competirá con Affairs of The Art, Boxballet, Robin Robin y The Windshield Wiper por el prestigioso premio el domingo 27 de marzo.

Otra forma de ver “Bestia”

Además de verla en televisión, Bestia también está disponible de forma online, como lo ofrecen las mismas redes sociales de la producción. A través de Vimeo se puede arrendar el cortometraje para verlo en un plazo de 48 horas o bien, comprarlo para verlo online en el momento que se desee.

En caso de querer arrendar la obra, tiene un precio de 2.20 dólares (alrededor de $1800), mientras que para comprarla hay un costo de 5.50 dólares (cerca de $4500). Para adquirirla puedes hacer clic aquí.