El actor Benedict Cumberbatch recordó su personaje no binario y aseguró que en la actualidad lo haría sí o sí una persona trans.

En medio de su éxito como Dr. Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel, el actor Benedict Cumberbatch, recordó su detestado papel como All (Todo en inglés) en Zoolander 2.

En medio de la conversación de su nueva película Power of the dog, el intérprete participó en Actors on actors de Variety junto a la actriz Penélope Cruz, quien, a su vez se encuentra promocionando la cinta Parallel Mothers.

En la conversación, ambos recordaron la vez que compartieron estudio en 2016, específicamente en Zoolander 2. Ahí, aseguraron que estuvieron juntos en un set en Roma, cuando Cumberbatch interpretó a All.

“Creo que a día de hoy, ese papel no lo interpretaría nadie más que un actor trans”, comentó Cumberbatch, recordando la controversia que trajo su personaje no binario.

“Recuerdo que en ese momento no pensé en el papel en ese sentido, y la cinta se trataba de estos dos dinosaurios, dos hombres bajo el cliché heteronormativo que no comprendían este nuevo mundo diverso. Al final fue un poco contraproducente”, reflexionó.

A lo largo de la cinta de 2016, el personaje de Cumberbatch es blanco de múltiples bromas respecto a su género de parte de Hansel McDonald (Owen Wilson) y Derek Zoolander (Ben Stiller).

Esto iba con la intención de realizar una sátira al entonces surgimiento de modelos transgénero en el mundo de la moda. Sin embargo, tras el lanzamiento de la cinta diversos activistas LGBTIQ+ la acusaron de ser material transfobo.

“El personaje de Benedict Cumberbatch se presenta claramente como una burla exagerada y caricaturesca de los individuos andróginos/trans/no binarios”, mencionan en una petición para boicotear la producción, según consignó entonces The Guardian.

Ahí, los usuarios aseguraron que su papel era “el equivalente moderno de usar la cara pintada de negro para representar a una minoría”.

Una de sus escenas más controversiales en la cinta es cuando All se presenta a los protagonistas de la cinta y Zoolander le pregunta si es “un modelo masculino o femenino”.

“Todo es todo”, le responde el personaje de Cumberbatch, a eso, McDonald le comenta: “Creo que está preguntando si tienes un perrito caliente o un panecillo”.

En eso, el modelo jadea, suelta una risilla y sólo responde con un “ooops”.