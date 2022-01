El primero de enero de este año Netflix concretó su anuncio y quitó de su catálogo algunas producciones, pensando en 2022. No caben dudas que las series que fueron más lamentadas fueron las estadounidenses ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Modern Family’.

Hasta el pasado 31 de diciembre la plataforma ofrecía las 17 temporadas de la exitosa serie de médicos, y fue el primer streaming en tenerla en Chile.

Luego de este cambio sólo se podrá encontrar en nuestro país en Amazon Prime Video y Star+.

¿Razones? no hay con claridad, salvo que la serie es una producción de ABC, canal que pertenece a Disney, por lo que es natural que esté disponible en sus plataformas como Star+.

La misma situación vivió Modern Family, tradicional serie estadounidense protagonizada por Sofía Vergara, que desde ahora sólo estará disponible en la nueva plataforma de streaming de Star Channel.

Ante esta situación, los fans no tuvieron otra que contentarse publicando gran cantidad de memes en redes sociales, en su mayoría lamentando la salida de las dos ficciones.

Netflix ya me sacó That ‘70s show, Friends y Modern Family y estoy así pic.twitter.com/QzhnJ5Odtm

Que tiene Netflix con sacar de su plataforma las mejores series todos los 31 de diciembre??? el año pasado sacó Friends y este año Modern family y grey's anatomy, me haces re malllll pic.twitter.com/qxuMcU7x1j

Netflix me sacó Modern family pic.twitter.com/Pw5l6TK9Cd

Mi vieja se había puesto a ver Grey's Anatomy hace 2 meses. 1ro de Enero dice bueno voy a ver mi serie favorita. La sacaron de Netflix. pic.twitter.com/vSv01EffnW

— Most known as Karru (@k4rru_chan) January 2, 2022