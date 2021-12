Las actrices compartieron una declaración pública en la que se refieren a las acusaciones contra el actor. La polémica coincide con el estreno de "And Just Like That", secuela de la popular serie.

Las protagonistas de “Sex & The City” publicaron una declaración pública a raíz de las recientes acusaciones de abuso sexual contra Chris Noth, también parte del elenco histórico.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth”, se lee al inicio del mensaje publicado por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

“Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, agrega el texto.

Hasta el momento, son tres las mujeres que han acusado a Noth de haberlas agredido sexualmente. Por su parte, el intérprete negó las acusaciones: “Son categóricamente falsas… Estas historias podrían haber ocurrido hace 30 años o hace 30 días. No siempre significa que no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”.

“Es difícil no cuestionar el momento en que salen estas historias. No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, agregó.

Por estos días, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis protagonizan la recién estrenada serie “And Just Like That”, secuela de la popular “Sex & The City”.