Este jueves se estrenaron los dos primeros capítulos de And Just Like That, la secuela de la franquicia de la serie y dos películas Sex and The City, por HBO Max. En BioBioChile, tuvimos acceso exclusivo al tercer y cuarto capítulo, que serán estrenados en las próximas semanas.

A 11 años de la segunda película de Sex and The City, la historia de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y sus amigas regresó en la serie And Just Like That, estrenada este jueves en la plataforma HBO Max.

Con gran parte del elenco original, la producción tuvo un estreno de impacto que dejó más llanto que risas entre los seguidores de las aventuras de estas amigas de Nueva York que ahora se encuentran en sus 50 y enfrentan problemas distintos -y otros similares- a los que vimos tanto en la serie original como en las cintas.

Si aún no la has visto te advertimos que de aquí en adelante se vienen los SPOILERS.

La ausencia no tan ausente de Samantha Jones

Ya es de conocimiento público el quiebre entre Kim Catrall -la actriz que dio vida a Samantha Jones en la saga- y Sarah Jessica Parker, su eterna protagonista y actual productora ejecutiva. Por lo mismo, se supo desde un inicio que Catrall no participaría en la nueva entrega, pero inmediatamente surgió la duda de cómo se justificaría la ausencia de tan importante personaje.

El primer capítulo dio la respuesta casi de inmediato. En la primera escena donde aparecen Carrie junto a Miranda Hobbes (Cinthya Nixon) y Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) -quienes, por cierto, también son productoras ejecutivas junto a Parker- se percibe una tensión luego de que se encontraran con una antigua conocida que les pregunta por Samantha. En ese momento confirman que el personaje partió a Londres (Inglaterra) por trabajo.

Más adelante, en una conversación entre Carrie y Miranda, se revela que una discusión por temas de trabajo entre la protagonista y Samantha termina alejándolas definitivamente.

No obstante, luego de que la tragedia azota la vida de Carrie, Samantha se hace presente con un significativo obsequio junto a una tarjeta que simplemente dice: “Con amor, Samantha”. De esta manera, se deja claro que pese al distanciamiento el cariño aún está.

Más tarde, se ve a Carrie enviándole un mensaje de agradecimiento a su examiga y muchos otros textos anteriores enviados, no respondidos.

De este modo, de manera simple pero realista se explica la ausencia de Samantha, sin sacarla completamente de la historia, y dejando claro que sigue siendo parte importante de la vida de sus antiguas amigas, pero de una manera diferente. Además, de este modo, también se deja la puerta abierta a una eventual reconciliación futura. (Quién sabe, en una de esas consiguen convencer a Catrall de hacer una aparición fugaz)

Una muerte inesperada

Lo más comentado de los dos primeros episodios de And Just Like That no fue precisamente la ausencia de Kim Catrall y su personaje, sino un evento inesperado que aparentemente marcará el resto de la serie: la muerte de John Preston (Chris Noth), el esposo y eterno amor de Carrie más conocido como “Mister Big”.

Los hechos ocurren al final del primer episodio cuando en una desgarradora escena, Carrie descubre a Big agonizando en el suelo de su lujoso baño tras haber sufrido un ataque cardíaco después de haber realizado una dura rutina de spinning en su bicicleta estática.

Esto fue muy bien conectado con la serie original, pues recordemos que en la temporada 6 se revela que Preston tienen problemas cardíacos. De hecho, en el capítulo 11 de esa última temporada emitida en 2004, él es intervenido quirúrgicamente.

Los nuevos personajes de And Just Like That

Aunque en esta nueva entrega regresaron varios personajes del elenco original como Steve Brady (David Eigenberg) y Harry GoldenBlatt (Evan Handler), también se incorporan caras nuevas.

Por ejemplo, conocimos a Che Díaz (Sara Ramírez), un personaje no binario, quien es comediante y dirige el post sobre sexo en el que Carrie participa.

También está Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker), quien es una elegante documentalista que se hace muy amiga de Charlotte al tener a sus hijos en la misma escuela de música.

Asimismo, se introduce a Nya Wallace (Karen Pittman), una abogada doctora en derechos humanos y profesora de Miranda en postgrado.

Por otro lado, los hijos adolescentes de Miranda y Charlotte también cumplen un rol importante en la nueva entrega.

Brady (Niall Cunningham), el hijo de Miranda y Steve, ya tiene 17 años y en pleno despertar sexual junto a su novia Luisa, interpretada por Cree Cicchino.

En tanto, las hijas de Charlotte y Harry, también crecieron. Lily (Catthy Ang) es una talentosa pianista adolescente con un estilo similar al de su madre, mientras Rose (Alexa Swinton), es más aventurera y parecida a Harry.

Estos nuevos personajes fueron presentados en los primeros episodios, pero aparentemente todos marcarán una parte importante de la nueva historia.

ALERTA DE SPOILERS: Si ya viste los dos primeros episodios, te adelantamos que ahora vienen algunos detalles de la trama de los dos siguientes capítulos aún no estrenados.

Lo que se viene y aún no has visto: El regreso de Natasha, problemas con el alcohol, identidad de género y exploración sexual

Como señalamos al inicio, BioBioChile tuvo acceso a los episodios 3 y 4 de la serie, los cuales se asemejan bastante más a lo que fue la saga en sus orígenes.

Por ejemplo, volvemos a ver a Carrie sufriendo por Big, pero no sólo por su muerte, pues en un inesperado giro, el galán decide dejar una parte de su herencia a su exesposa Natasha (Bridget Moynahan), a quien conocimos en la segunda temporada de Sex and the City.

Esto remece la vida de Bradshaw, quien rememora los tiempos en que tenía una relación de idas y venidas, llena de intrigas e inconsistencias con su flamante enamorado, que tanto la hizo sufrir en su momento.

Por otra parte, en algo que ya fue insinuado en los primeros capítulos, al parecer Miranda tendría un problema con el alcohol y algunas dudas con su identidad sexual.

Y hablando de identidad, Charlotte recibe una inesperada confesión de su hija Rose, quien admite que nunca se ha sentido una niña.

Recordemos que la serie consta de 10 episodios, y liberará uno nuevo cada jueves en la plataforma de streaming HBO Max.