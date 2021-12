Otro de los personajes que no estará en esta temporada es Samantha, intepretada por Kim Cattrall, quien no formaría parte debido a rencillas con la protagonista, aunque ella lo niega.

Días atrás te contábamos en BioBioChile -con spoilers- que el primer capítulo del regreso de Sex And The City en And Just Like That (HBO) remeció a sus seguidores por la muerte de un icónico personaje. Ahora, ese deceso produjo una crisis de marca.

La serie, protagonizada por Sarah Jessica Parker como Carrie, despidió a Mr. Big (Chris Noth), el gran amor del personaje principal, luego de sufrir un aparente ataque cardíaco tras subirse a una bicicleta estática de la marca Pelotón.

En concreto, fue Carrie quien, al llegar a casa al final del primer episodio, se encontró con un moribundo Mr. Big tirado en el suelo mientras habría dejado de respirar. En el segundo episodio, titulado Vestido Negro, el personaje de Jessica Parker debe realizar los preparativos para el funeral.

Según recogió el portal La Vanguardia, la breve escena que mostró el nombre de la marca produjo que en el estreno las acciones de la empresa cayeran 11% y, al día siguiente, otro 5%. Esto se debería, no obstante, a causas multifactoriales.

Tras esta leve crisis, desde la marca -que se habría mostrado sorprendida por la vinculación de su artículo con la muerte del personaje- decidieron grabar rápidamente un comercial con el mismo Chris Noth junto a Jess King, quien fue su entrenadora personal para la serie. En una conversación en un salón, el actor la invita a montar otra vez las bicicletas porque “la vida es demasiado corta”.

Míralo a continuación:

La serie está disponible desde este jueves en la plataforma de streaming HBO Max.