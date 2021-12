Tras su estreno mundial en Los Ángeles, California, Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), la nueva secuela protagonizada por Tom Holland y Zendaya ya cuenta con sus primeras críticas en el prestigioso sitio de reseñas cinematográficas Rotten Tomatoes.

La película más esperada del año debutó con 97% de aprobación en la plataforma, con base a 73 reseñas de expertos provenientes de sitios especializados y portales de noticias como Los Angeles Times, Mashable, Rolling Stone, entre otros.

Con estos datos, la nueva cinta de Marvel Studios se está posicionando entre las películas de superhéroes mejor calificadas.

“No sólo es un emocionante viaje, no sólo es una celebración del fandom de Spidey, no sólo es una emocionante aventura, sino también un drama emocionalmente fascinante que no se anda con rodeos”, escribió Kristy Puchko de Mashable.

“Esto es, en muchos sentidos, lo de siempre… Pero cuando la película decide desviarse hacia el territorio de las comedias de amigos, es cuando comienza la diversión”, expresó David Fear de Rolling Stone.

“Lo que al principio parece puro fan service se convierte en una de las mejores cosas, y con diferencia, más meta, que ha hecho Marvel: tierna y divertida y un poco devastadora”, opinó Leah Greenblatt de Entertainment Weekly.

Recordemos que en esta nueva entrega, el Hombre Araña (Tom Holland) revela su identidad, lo que pone en conflicto su vida personal y sus responsabilidades como héroe. Con la ayuda de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) trata de cambiar lo sucedido, pero el poderoso hechizo genera anomalías en su realidad y libera a los villanos más conocidos que lucharon contra Spiderman en los diferentes universos.

Cabe destacar que su estreno oficial en los cines del país está programado para el jueves 16 de diciembre.