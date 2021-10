Todo un éxito ha sido la transmisión del Juego del Calamar (Squid Game) en la plataforma de streaming Netflix. Desde su estreno, la serie surcoreana es una de las más vistas a nivel mundial, incluido nuestro país.

A pesar de su éxito y tras semanas de su estreno, distintas controversias y dolores de cabezas han sufrido algunos de sus espectadores. Como el caso de una mujer que denunció que comenzó a recibir miles de llamadas, ante la explosiva popularidad de la serie.

Después de que la mujer dijera que le habían llovido las llamadas a su teléfono móvil, Netflix anunció que eliminará el número de teléfono del Juego Del Calamar.

Porqué la llaman

En el drama coreano, se invita a los concursantes endeudados a llamar a un número que figura en una tarjeta para participar en un juego infantil de vida o muerte a cambio de dinero.

Sin embargo, en la vida real, una empresaria de la ciudad surcoreana de Seongju dijo que ese número era el suyo en la vida real, y que le habían llovido las solicitudes para jugar.

“Es un número que llevo usando desde hace más de 10 años, así que estoy bastante sorprendida. Hay más de 4.000 números que he tenido que borrar de mi teléfono”, dijo en una entrevista.

“Al principio no sabía por qué, pero mi amigo me dijo que mi número salía en Squid Game y ahí me di cuenta”.

¿Por qué la producción de Squid Game puso un teléfono real? Se trató de un error. De acuerdo al portal de K-pop Koreaboo, en la serie censuraron accidentalmente los tres primeros dígitos del número, pero deberían haber censurado los finales.

Resulta que los tres dígitos iniciales corresponden al código de ciudad en Corea del Sur. Por ejemplo, el de Seúl es 010. Si no los tienes y sólo cuentas con los otros 8 dígitos, de todos modos tu llamada se conecta automáticamente si estás en el área. Por eso es que tanta gente de ese país han podido contactar a la persona afectada.

Debido al acoso que sufrió la surcoreana, la compañía de streaming hizo el anuncio de que eliminará el número de teléfono del Juego Del Calamar, según el medio inglés BBC, y así evitar malos ratos para su público.