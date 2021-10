El Juego del Calamar (Netflix) es tal vez la serie más comentada y exitosa del momento, no solo en Chile sino que también a nivel internacional.

A tal punto ha llegado su buen recibimiento que la cuenta bancaria que aparece en uno de sus capítulos comenzó a recibir depósitos por parte de seguidores.

La cuenta es real y le pertenece a uno de los productores del programa, según confirmó en una entrevista el director de la serie, Hwang Dong-hyuk, y que fue recogida por el portal AllKpop.

“Alcanzamos un acuerdo con el equipo directivo y la usamos”, señaló.

No obstante, tal fue la entrada de dinero que finalmente el mismo grupo decidió cerrar la cuenta “en caso que haya problemas a futuro”.

Número de teléfono

La anécdota de la cuenta bancaria se suma a la del número de teléfono que aparece en el show, también en funcionamiento.

Al respecto, Dong-hyuk indicó que decidieron incorporar aquella numeración puesto que se les afirmó que era segura.

Pese a ello, los productores no esperaban que funcionara al agregar el código de área 010.

“Sentimos mucho no haber revisado eso en detalle. Sé que la producción está trabajando para compensar apropiadamente a la afectada. Nos haremos responsables hasta el final”, señaló el director.

Tras ello, el hombre explicó que se trata de un número comercial que se ha usado por bastante tiempo, lo que imposibilita cambiarlo.

“Después que El juego de Calamar fue emitida he recibido llamadas y mensajes de texto sin parar, 24/7, al punto que me es difícil continuar con mi vida normal. He estado usando este número por más de 10 años, así que estoy bastante sorprendida”, indicó la afectada a Koreaboo.