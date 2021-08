El 31 de marzo de 1993, el actor Brandon Lee, hijo de la legendaria estrella de las artes marciales, Bruce Lee, era declarado muerto en el centro médico de Wilmington, Carolina del Norte.

Habían pasado 6 horas de su llegada a dicho hospital, donde intentaron salvarle la vida luego que una bala lo atravesara. Fue durante la grabación de la película El Cuervo, la cual protagonizaba.

La escena, que acabó en desgracia, quedó grabada para la posteridad, pero fue quemada por el director de la película, Alex Proyas. Todo ocurrió ocho días antes de concluir el rodaje que dejó traumas en sus protagonistas, según el portal VIX.

Michael Massee fue el actor quien disparó contra Lee. Habló décadas después de lo que calificó como un accidente.

Se supone que la bala que saldría del arma era de salva. Sin embargo, nadie se percató de que había una real munición adentro de la Magnum 44.

“Me tomé un año y regresé a New York y luego no hice nada en cuanto a trabajo. Lo que pasó con Brandon fue un trágico accidente y no creo que haya forma de superar algo así”, aseguró.

La investigación al respecto quedó como un total misterio, tal como lo que le había ocurrido al padre de Brandon 20 años antes.

Operación Dragón: el inesperado adiós de Bruce Lee

En 1973, Bruce Lee estaba se perfilaba como uno de las estrellas en impresionante ascenso, debido a la ágil coordinación de sus movimientos de artes marciales. Su combinación con la actuación, era la clave.

Sin embargo, al término de las grabaciones de la película Operación Dragón, sucedía lo inesperado: luego de filmar varias escenas, Bruce se desvanecía en el baño del set (otros medios como El País aseguran que fue en la casa de un amigo) sin que en ese momento se supiera la causa de dicho desmayo.

El diagnóstico de los médicos vino poco después: un edema cerebral que cobraba la vida de Lee. La película estaba prácticamente lista cuando lo daban por muerto. Fue estrenada una semana después de la trágica noticia.

Luego de lo ocurrido, se comenzaron a barajar todo tipo de rumores. Desde la combinación de fármacos y cannabis, con los que el karateka sorteaba, supuestamente, los dolores de cabeza, hasta el asesinato de parte de uno uno de sus maestros en las artes marciales, debido a que estaba enfadado por revelar su técnica para comercializarla en Hollywood. Se sumó la presunta mano de la mafia china.

Aún no se sabe cuál fue la causa del edema. La muerte llegó de pronto, tal como lo hizo 20 años más tarde para Brandon Lee, antes del estreno de su película. El hijo de Bruce Lee tenía solo 28 años cuando fue accidentalmente abatido. Su padre había muerto a los 33.

El doble de Vin Diesel: una muerte desde las alturas

El periódico abc.es recoge otra historia de muerte, en medio de la grabación de una película.

«xXx» era filmada en 2002 y sus escenas incluían a dobles de riesgo, tal como lo suelen hacer las producciones.

El doble de acción del actor Vin Diesel era Harry L. O’Connor. Este último, tenía que lanzarse desde un paracaídas hacia un submarino. Era lo que demandaba el personaje Xander Cage, interpretado por Diesel y O’Connor.

El actor, que hacía de doble, tenía 44 años. Era un ex oficial de la Marina de los Estados Unidos. Como veterano, estaba dedicado a hacer escenas de riesgo en varias películas. Entre esas figuran, “La tormenta perfecta” y “Los ángeles de Charlie”.

Irónicamente, la escena en la que perdió la vida había sido lograda minutos antes, pero los productores solicitaron una más, para compararlas y dejar la mejor en la película. Fue cuando el segundo intento le costó la vida a O’Connor, ya que su paracaídas no se abrió. Cayó estrepitosamente sobre el puente Palacky (República Checa), muriendo en el acto.

En el trailer oficial de la cinta, puede verse el tipo de peligro al que se sometió O’Connor. La primera escena, que ya había realizado con éxito, fue utilizada tanto el trailer oficial como en la película, como un homenaje al fallecido actor.

Deadpool 2: la muerte de una doble en Canadá

El 14 de agosto de 2017, el protagonista de Deadpool, Ryan Reynolds, publicaba un sentido mensaje en su cuenta de Twitter lamentando la muerte de una actriz que hacía de doble del personaje Domino.

Mientras rodaban la cinta en Vancouver, Canadá, la motocicleta de quien doblaba las escenas de riesgo de la actriz Zazie Beetz, se estrelló contra un emblemático edificio de la ciudad.

“Estamos destrozados, conmocionados y devastados pero reconocemos que nada se puede acercar a la tristeza y dolor inexplicable que su familia y seres queridos deben sentir en estos momentos. Mi corazón está con ellos y con cada persona que ella conmovió en este mundo”, escribió Reynolds.

Era la cuarta ocasión en la que la doble de Beetz repetía la escena. Para el año en que ocurrió la trágica muerte, no fue revelada su identidad, según La Vanguardia.

Años más tarde (2019) 20th Century Fox fue obligada a pagar la suma de 300 mil dólares en concepto de compensación por la muerte de la actriz de doble, Joie Harris.

Según la revista Variety, una investigación a cargo de WorkSafe British Columbia, reveló que la doble no utilizaba casco mientras hacía la secuencia sobre motocicleta, ya que no le fue permitido por la producción. Tampoco colocaron barreras que delimitaran el set de rodaje. Fue por eso que durante la escena se estrelló. La excesiva velocidad la llevó a chocar contra el cristal de un edificio de la Plaza de Jack Poole. Murió, tras el impacto.

The Walking Dead: el salto mortal de un doble

En junio de 2019, antes que la pandemia hiciera su aparición, el rodaje de la serie The Walking Dead tomaría un irónico significado para uno de los miembros del equipo.

El actor, John Bernecker, de 33 años, quien era el doble de Andrew Lincoln (Rick Grimes) en la serie, murió en medio de una escena que era grabada en Georgia. Antes, había trabajado en escenas de riesgo en “Logan”, “Fast & Furious” y en la quinta saga de “Los juegos del hambre”

El joven talento saltó de una altura de 7 metros. Abajo le esperaban las colchonetas colocadas por la producción, no obstante, Bernecker cayó a unos pocos metros de estas.

Poco después fue llevado a un hospital del mencionado estado, pero los traumatismos que sufrió, tras el impacto, eran de tal magnitud que no resistió. Un día después fue comunicada su muerte a su familia, su novia (la también actriz, Jennifer Cocker) y a sus compañeros de la serie.

Según The Hollywood Reporter, John Bernecker confesó a su colega actor, Austin Amelio, que “nunca había saltado desde tan alto”.