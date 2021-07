La serie de corte erótico Sexo/Vida llegó a la plataforma Netflix y se instaló en el top ten de lo más visto en la plataforma en Chile y el mundo. Y puede que mucho de ese éxito se deba a un reto que comenzó a viralizarse en redes sociales a partir de una de sus escenas más polémicas.

Para contextualizar, la producción trata sobre Billie (Sarah Shahi), una psicóloga que se convierte en ama de casa de un acomodado barrio estadounidense tras casarse con Cooper (Mike Vogel), un correcto y fiel banquero, con quien tiene dos hijos. No obstante, la mujer no está tranquila con su aparentemente “perfecta” vida, pues añora la emoción y pasión que vivió con su inestable -y tóxico- ex, Brad (Adam Demos).

El show -que tiene bastante de drama y comedia- tiene algunas escenas explícitas, pero sin duda la que más llamó la atención de los cibernautas fue una protagonizada por Demos que como les adelantamos se volvió toda una sensación en redes sociales como TikTok e Instagram.

En la escena en cuestión, Brad y Cooper se encuentran en las duchas de un gimnasio. Hasta ahí nada raro, pero de pronto aparece un desnudo integral del primero con un plano que tomó por sorpresa a los espectadores.

“Busca la serie Sexo/Vida, episodio 3, minuto 19:50 y graba tu reacción”, dice el reto que se ha viralizado tanto en español como en inglés en las redes sociales.

Carcajadas y caras de sorpresa, son las principales reacciones de quienes han decidido sumarse al desafío. Mientras a algunos les pareció divertidísimo (también por el contexto de la escena, no te diremos más para no dar spoilers), otros han criticado que la toma es totalmente gratuita.

Stacy Rukeyser, showrunner de la serie, indicó a ‘Collider’, que la escena es así porque la historia se cuenta desde la mirada de la protagonista y su deseo. “La cámara se centra un poco más en los cuerpos masculinos que en el suyo porque es su mirada (de la mujer)”, explicó.

Rukeyser además confirmó que el actor no usó doble de cuerpo porque tras leer el guion él sabía “dónde se estaba metiendo” y respecto a si se utilizó algún tipo de prótesis lo dejó a la imaginación del espectador. “Sólo puedo decirles lo que Adam Demos dice al respecto, es decir, un caballero nunca lo dice”, indicó.

Cabe destacar que el mismo Demos confirmó que la serie trabajó con un “coordinador de intimidad” para que se sintiera más cómodo al exponer su cuerpo en cámara.

En Twitter también se generaron algunas reacciones a la comentada secuencia y te mostramos una selección a continuación.

“Estoy viendo la nueva serie ‘Sexo/Vida’ episodio 3 minuto 20 y me pregunto si Netflix cuenta cuántas veces vemos algo una y otra vez porque… voy por la cuarta”.

Watching the new show Sex Life episode 3 location 20:00 and wondering if Netflix tracks how many times we rewind and watch again because… I’m on 4 times. 🥴🥴 pic.twitter.com/o2fS6PDjB8 — Aliza 💜 (@AlizaMannAuthor) June 26, 2021

“Yo viendo ‘Sex Life’ de Netflix episodio 3 en elminuto 20. ¡Mis ojos no estaban preparados!”

me watching netflix sex/life episode 3 at around 20:00 mark. my eyes wasn't ready. ems! 😮🤭😂 pic.twitter.com/zHRdIKm2TY — July (@julayskie) June 28, 2021

acabo de ver el capítulo 3 de sex life en el minuto 19:50 y quede así pic.twitter.com/rG1dw9aMaa — meli 🍀 (@choiftpark) June 30, 2021