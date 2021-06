La nueva adaptación cinematográfica a cargo de Seth Rogen de las Tortugas Ninja ya tiene fecha de estreno.

Según reveló el propio actor y productor canadiense a través de sus redes sociales, el reinicio de la saga verá la luz el 11 de agosto de 2023 en los cines de Estados Unidos.

El anuncio fue hecho a través de una fotografía en la que podemos ver diversas anotaciones en una hoja de cuaderno.

En la imagen se aprecian guiños a Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello, además de referencias a April O’Neil y al liquido radioactivo que hizo posible la mutación de las tortugas.

Cabe señalar que Rogen es uno de los productores del proyecto por parte de Point Grey junto a Evan Goldberg y James Weaver. En tanto, la cinta será dirigida por Jeff Rowe, quien ha trabajado en famosas series como Gravity Falls y Disenchantment.

Por el momento no se conocen mayores detalles de la película, aunque se sabe que será un reboot animado por CGI. El filme está a cargo de Paramount y Nickelodeon.

Por cierto, este no será el único lanzamiento relacionado a la franquicia, ya que en junio de 2021 se estrenará la película animada Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie, mientras que a fin de año se espera la llegada del videojuego “Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge”.