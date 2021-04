A los 66 años falleció el actor Joseph Siravo, conocido por haber interpretado al padre de Tony Soprano en los flashbacks de Los Soprano.

Según recoge el sitio Variety, el intérprete murió debido a un cáncer que padecía desde hace años.

Nacido y criado en Washington, se graduó de la Universidad de Stanford y de la Escuela de Artes Tisch.

A lo largo de su carrera, estuvo principalmente ligado a roles de mafiosos. Su debut en la pantalla grande fue en la película de 1993 Carlito’s Way, en la cual personificó a Vincent “Vinnie” Taglialucci.

Interpretó al mafioso John Gotti en la película de 2015 The Wannabe, así como también a Gene Gotti en la cinta de 1998 Witness to the Mob.

También es recordado por su trabajo como Fred Goldman en American Crime Story: The People v. O.J. Simpson.

Además tuvo apariciones en series como La ley y el orden, Sexy Money, La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales y Made in Jersey, entre otras.