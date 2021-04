Con sólo 22 años Erin Kellyman ha participado en las dos franquicias más grandes y populares de la historia del cine. Gracias a sus roles en Solo: A Star Wars Story y Falcon and the Winter Soldier, esta actriz británica se está convirtiendo en un ícono de luchadores por la libertad enmascarados y líderes de una rebelión.

Y es a pesar de tener un rostro casi angelical, su sonrisa torcida y “maquiavélica” advierte que algo malo está por venir.

En Solo, Erin dio vida a Enfys Nest, la feroz líder de una banda de piratas convertidos en rebeldes. Hoy, en la serie de Marvel para Disney+, interpreta a Karli Morgenthau, la jefa de Flag-Smashers, un grupo terrorista que cree que el mundo era mejor durante el “Blip”, es decir, cuando la mitad de la población había desaparecido producto de Thanos y buscan un mundo sin fronteras, pero a través de métodos violentos.

“Me encanta interpretar ese tipo de roles. Me parece un cumplido hermoso que Disney me haya llamado para Solo y ahora me quieran de vuelta para este personaje en Marvel. Lo veo como un cumplido enorme y me encantó interpretarlos a ambos”, dijo la actriz en una videollamada con BioBioChile y otros medios latinos.

Sin embargo y a pesar de los comentarios en redes sociales, ambos personajes no son tan parecidos como se ve a primera vista. “Cuando pasen los episodios vas a ver qué tan distinta es Karli de Enfys”, comentó.

Tal como ocurrió con Star Wars, unirse al Universo Marvel ha sido toda una aventura para ella. “Ha sido una locura, todavía me estoy tratando de acostumbrar a todo esto. Se siente muy raro, pero es emocionante”, reconoció.

Erin que era una gran admiradora de Marvel y vio su primera película del MCU a los 11 años, pasó por un proceso de audición normal para unirse a la serie, sin embargo, nunca supo para qué proyecto estaba aspirando.

Según contó, trató de mantener sus expectativas bastante bajas, a pesar de estar muy emocionada. “Fue raro porque estaba audicionando, pero sin entender realmente para qué estaba audicionando. No te decían nada. Así que cuando hablé con Kari (Skogland, la directora) y me contó más del rol, fue como ‘Dios mío, ¿he estado audicionando para esta persona todo este tiempo?’. Así que fue increíble cuando supe que tenía el papel”, comentó.

En los comics, Karli en realidad es Karl Morgenthau, pero la serie dio una vuelta de tuerca al personaje.

“La verdad, no me quise centrar mucho en los cómics porque van a cambiar varias cosas. Para empezar, ¡soy mujer! Investigué a Karl Morgenthau en específico, para ver qué clase de persona es, pero después me di cuenta que lo mejor era hablar con gente, leer los guiones, y entender que Karli es una persona diferente”, aseveró.

De hecho, en sus primeras apariciones se ha mostrado lados muy opuestos de su personalidad. En los primeros capítulos se le ve robar vacunas a los pobres y luchar por la ecología, mientras que en el último episodio emitido, muestra su lado más sensible y a la vez más violento.

“Me gusta mucho Karli, creo que tiene muchas capas y es muy compleja. Fue muy divertido tratar de entenderla y trabajar este personaje, intentar interpretarla de la mejor forma posible”, agregó.

De hecho, Erin logró comprenderla y ahora también la defiende. “Ella quiere que el mundo vuelva a cómo era durante el Blip, y habla mucho de eso, y es muy pasional… pero no es una cuestión de que quiera que la mitad de la población se vaya. Ella quiere la unión que surgió de eso, eso es lo que quiere replicar”, explicó.

Un esfuerzo físico

Aunque la actriz bromeó que gracias a la máscara que lleva su personaje en algunas escenas, nadie se daba cuenta que no siempre era ella quien hacía las secuencias de acción, lo cierto es que tuvo que someterse a un duro trabajo físico de entrenamiento.

“Fue muy intenso. Incluso antes de llegar a Estados Unidos me hacían hacer rutinas en el gimnasio y, después de la cuarentena, donde casi no me moví, fue difícil retomar. Tuve que hacerlo, y después mudarme a Estados Unidos para entrenar más, pero ahora en concreto para el estilo de combate de mi personaje”, aseguró.

“Metimos algo de boxeo, y fue muy divertido. Me parece que es un extra buenísimo en poder hacer papeles como este, no te pasa en todos los trabajos”, agregó.

El impacto de TFATWS

Tal como ocurrió con Wandavision, el público espera que la serie tenga un gran impacto en el MCU y siembre las bases de lo que pueda venir después.

“Me parece que sí, creo que el guion es excelente y hay muchísimos giros. Creo que los fans deberían estar emocionados, yo lo estaría. Me volví loca leyéndolo solamente, siendo que yo era fan de las películas. Espero que la gente lo disfrute, yo lo disfruté un montón”, dijo, sin entregar grandes adelantos.

Para Erin, quien se identifica como biracial -su padre es descendiente jamaicano y madre irlandesa-, que la serie toque el tema del racismo y las diferentes razas ha sido fundamental.

“Para mi es importantísimo, yo no vi a nadie como yo en la televisión cuando era chica. Poder interpretar a estos personajes y no estar como un agregado, tener una parte importante de la historia viéndome como me veo, es muy importante para los chicos, las chicas, y cualquier persona con herencias mezcladas que puedan verse en estos roles”, sentenció.

“Me hubiera encantado ver cosas así cuando era chica, y es un honor poder representar a alguien así”, cerró.