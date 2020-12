Disney sorprendió al mundo con la gran nueva cantidad de proyectos que tiene en carpeta y que fueron anunciados la noche del jueves en su evento anual para inversores.

La lista incluyó títulos de Lucasfilm, Marvel y Pixar además de Disney Animation, National Geographic, entre otros. Sin mencionar varias novedades como que Hayden Christensen regresaría a Star Wars en la serie de Obi Wan Kenobi para interpretar a Vader; o que Chris Evans prestará la voz para Buzz Lightyear, en su película en solitario.

Revisa a continuación las principales novedades:

DISNEY

– Serie precuela de La Bella y la Bestia:

La serie seguirá las aventuras de LaFou y Gaston y será protagonizada por Luke Evans y Josh Gad. Será estrenada en Disney+.

– Reboot Percy Jackson:

También para Disney+, esta será una serie basada en la saga de libros creada por Rick Riordan.

– Baymax !:

Serie basada en Big Hero 6. Llegará a principios de 2022 a Disney+.

– Zootopia+:

Serie basada en Zootopia. Llegará a principios de 2022 a Disney+.

– Tiana:

Serie basada en The Princess y The Frog. Llegará en 2022 a Disney+.

– Moana:

Serie de comedia musical de la historia de Moana. Llegará en 2023 a Disney+.

– Encanto:

Es la nueva gran apuesta cinematográfica del estudio, que estará ambientada en Colombia y tendrá música escrita por Lin-Manuel Miranda.

– Iwaju<:/strong>

Serie original realizada en asociación con Kugali Media. Se estrenará en Disney+ en 2022.

– Raya and the Last dragon:

Una de las grande apuesta del estudio debutará en Disney+ y en cines simultáneamente el 5 de marzo de 2021

– Disenchanted:

Amy Adams volverá como Giselle en la nueva entrega de Encantada, que ahora se llamará Desencantada.

– Más barato por docena:

La clásica película familiar volverá a la vida con este reboot. Por Disney+.

– Tres hombres y un bebé:

Otro clásico de los 90 que volverá a la vida será esta cinta que tendrá a Zack Efron en su elenco. Por Disney+.

– Sister Act 3:

Whoopie Goldberg regresará para Sister Act 3, en Disney+.

PIXAR

– Pixar Popcorn:

Son cortos con personajes icónicos de Pixar, que comenzarán a transmitirse en enero en Disney+.

– Dug Days:

Serie que seguirá al querido perro Dug de Up. Se estrenará en 2021 por Disney+.

– Serie de Cars:

Mostrará las aventuras de Lightning McQueen y Mater. Se estrenará en 2022 por Disney+.

– Win or Lose:

La primera serie animada original de Pixar, trata sobre un equipo de softbol de secundaria. Llegará a Disney+ en 2023

– Luca:

Película ambientada en Italia sobre un niño llamado Luca. Llegará a los cines en junio de 2021.

– Lightyear:

Es la historia de origen de Buzz Lightyear, que tendrá la voz de Chris Evans. Llegará a los cines en 2022.

– Turning Red:

Es una película sobre la historia de una niña de 13 años que atraviesa la pubertad y se transforma en un panda rojo gigante cuando se emociona. En desarrollo.

Marvel

– WandaVision:

Es la primera serie de Marvel Studios para Disney+ y tendrá como protagonista a Wanda y Vision. Su estreno será el 15 de enero.

– The Falcon and the Winter Solider:

La esperada serie del universo de Capitán América llegará a Disney+ en marzo.

– Loki:

La muy esperada serie protagonizada por Tom Hiddleston, se estrenará en mayo de 2021.

– Hawkeye;

La serie de Clint Barton se estrenará en Disney+ a “finales del otoño de 2021”. El estudio también confirmó que Hailee Steinfeld como parte del cast.

– What If ?:

Serie animada de Marvel Studios contará con la voces de varios de los actores originales del MCU.

– Ironheart:

Sigue la historia Riri Williams, una preadolescente prodigio de la ingeniera que llegará a ocupar el lugar de Ironman. En desarrollo.

– Armor Wars:

La serie examina uno de los “mayores temores de Tony Stark” y será protagonizada por Don Cheadle, quien retoma su papel del coronel James “Rhodey” Rhodes. En desarrollo.

– Secret Invasion:

Serie liderada por Nick Fury (Samuel L. Jackson) junto al cambiaformas Skull de Ben Mendelsohn, Talos. En desarrollo.

– Moon Knight

Moon Knight será interpretado por el conocido actor Oscar Isaac.

– She-Hulk

Tatiana Maslany interpretará el papel principal y Mark Ruffalo volverá como Bruce Banner.

– Ms.Marvel

Kamala Khan será interpretada por Iman Vellani, quien además aparecerá en Captain Marvel 2.

– Especial navideño de Guardianes de la Galaxia

Para Disney Plus, saldrá en 2022, y será dirigido por James Gunn.

– Guardianes de la Galaxia, Vol. 3

También dirigida por Gunn y que se estrenará en 2023.

– I Am Groot

Serie de cortometrajes protagonizados por Groot.

– Black Panther 2

Se confirmó que el fallecido Chadwick Boseman no será reemplazado por otro actor. Ryan Coogler dirigirá el filme que está programado para julio de 2022.

– Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Peyton Reed volverá a dirigir esta entrega que tendrá a Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer.

Quantumania también presentará a Jonathan Majors como Kang the Conqueror, uno de los villanos más grandes de Marvel.

– Doctor Strange and the Multiverse of Madness

Estará enlazada a Wandavision y a la tercera película de Spider-Man. Benedict Cumberbatch retomará el rol y también aparecerá en la secuela de Spider-Man.

– Los Cuatro Fantásticos

Los rumores eran ciertos.

Lucasfilm

– The Mandalorian: Rangers of the New Republic

En desarrollo

– Ahsoka

La jedi Ahsoka Tano, importante personaje del universo de Star Wars que apareció por primera vez en live action en el episodio 13 de The Mandalorian, tendrá su propia serie en Disney+.

– Star Wars: The Bad Batch

Una serie animada sobre el Bad Batch de clones de The Clone Wars, debutará en Disney +.

– Star Wars: Andor

Protagonizada por Diego Luna de Rogue One, llegará a Disney+ en 2022.

– The Acolyte

Dirigida por Leslye Headland (Russian Doll), está ambientada en la era de la franquicia “High Republic”. Se estrenará en a Disney+

– Obi-Wan Kenobi

La serie traerá de regreso a Hayden Christensen como Darth Vader.

– A Droid Story

Es un nuevo proyecto para Disney+, contará con un nuevo héroe junto a R2-D2 y C-3PO.

– Star Wars: Lando

Una miniserie a cargo de Justin Simien que aún no ha confirmado a su actor principal.

– Star Wars: Visions

Es una próxima serie de antología de anime que llegará a Disney+

– Rogue Squadron

La directora de Wonder Woman Patty Jenkins asumirá esta nueva película, que se estrenará en diciembre de 2023.

– Proyecto sin título Taika Waititi

Un conocido de Marvel Taika Waititi se sumará al universo de Star Wars.