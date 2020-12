Durante años el muñeco Buzz Lightyear ha robado el corazón de los fanáticos de Toy Story, sin embargo, muchos se preguntaban quién era el verdadero personaje detrás del juguete.

Bueno, esa interrogante será respondida próximamente con la propia película en solitario de este.

Así fue anunciado este jueves por Pixar, revelando también que Chris Evans será el encargado de prestar la voz al guardián espacial.

Blasting into theaters June 17, 2022, Lightyear is the definitive story of the original Buzz Lightyear. Voiced by @ChrisEvans, get ready to go to “infinity and beyond” with Lightyear. 🚀 👨‍🚀 pic.twitter.com/LdYXlN33sP

— Pixar (@Pixar) December 11, 2020