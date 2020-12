Los actores Hayden Christensen y Ewan McGregor regresarán como Anakin skywalker/Darth Vader y Obi-Wan Kenobi en una serie de Star Wars exclusiva para la plataforma de streaming Disney+.

La historia comenzará 10 años después de los eventos de Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith.

Recordemos que al final de esa película, Kenobi venció a en un duelo, en el cual este último quedó gravemente herido. Para sobrevivir, tuvo que adoptar el icónico traje negro, convirtiéndose en el Darth Vader que todos conocíamos de la trilogía original.

Lucasfilm anunció esta producción este jueves en la reunión con inversores de Disney, donde también confirmaron numerosas nuevas series de Star Wars para Disney+, incluyendo Ahsoka, Andor (dedicada al personaje de Rogue One) y Rangers of the New Republic, entre otras.