El humor de la primera noche del Festival de Viña del Mar generó controversia, especialmente la rutina de George Harris, que recibió pifias y críticas en redes sociales. Los comentarios del presentador Eduardo Fuentes destacaron el ritmo lento de los chistes de Harris y su actitud confrontacional con el público. Fuentes señaló que el humorista no logró conectar con la audiencia y no asumió responsabilidad por la reacción negativa. Criticó que Harris no entendiera el contexto cultural y la importancia de adaptar su humor al público. Con un toque humorístico, Fuentes cerró su análisis con una anécdota sobre un chiste que hizo despertar a alguien en coma.