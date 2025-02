"Llené el Movistar, cállate": las frases que marcaron el mal paso de George Harris por Viña 2025

El comediante venezolano George Harris tuvo un mal paso por Viña 2025 al no lograr concretar una rutina en la Quinta Vergara y retirarse entre pifias del público. Su show estuvo marcado por frases polémicas y una actitud confrontacional con los asistentes. Incluso, los animadores le instaron a no discutir con el público, lo cual ignoró. Ante la falta de aceptación, Harris lanzó comentarios despectivos hacia el público, culminando en una frase controvertida y fuera de lugar. Tras el incidente, el comediante no ofreció declaración a la prensa ni participó en el backstage del evento televisivo.

No fue bueno el paso de George Harris por Viña 2025, donde no logró concretar una rutina fluida sobre la Quinta Vergara. De hecho, se retiró entre pifias de parte del público.

Lo cierto es que el show del comediante, de origen venezolano, estuvo marcado por varias frases que dejaron polémica, debido a que se vio envuelto en una especie de lucha personal con el público chileno del festival.

Sin ir más lejos, los propios animadores le recalcaron que no debía “entrar en discusiones con los asistentes”, cuestión a la que él no hizo mayor caso.

Cuando el show no convencía, sobre el set lanzó: “Yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pitar toda la noche, se van a quedar sordos. El que no le gusta, ve a comprar un refresco o una empanada”.

Minutos después comentó: “A mí me da risa el que está pitando, de verdad me da risa. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo, que tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con todo lo que te da rabia que yo esté aquí, llené el Movistar, cállate”.

Tensión en show de George Harris

Da lo mismo las controversias políticas o la nacionalidad que tenga un comediante. El problema es su actitud y su rutina fome, NO puedes cortar tu show 5 veces para pelearte con el público e irte.. tira chiste rapido, juega con otras cosas. Pésimo #GeorgeHarris en #Vina2025. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/e2fi50m6mm — Baker27 (@Beker27) February 24, 2025

Ya cuando la situación estaba prácticamente perdida, Harris señaló: “Yo no vine a amargarle la vida a nadie, si ustedes quieren que yo me vaya, yo me voy. No pasa nada. Mi avión de American Airlines sale igualito a Estados Unidos en dos días”.

Ya sin más, y mostrándose sumamente enojado, el comediante indicó una frase bastante controvertida e, incluso, fuera de lugar.

“Levántate una venezolana, marico, ¿qué te pasa?. Por eso te vas a quedar solo, huevón. Levántate una venezolana. Tengo una novia, tengo una vida, tengo una polola, coño”, gritó ya ofuscado.

Hay que señalar que Harris no dio conferencia de prensa luego de show, tampoco fue parte del backstage del evento televisivo.