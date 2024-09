Ester Expósito, la actriz y modelo española que ganó fama gracias a la serie “Elite”, acusa estar siendo “sexualizada” al momento de conseguir papeles dramáticos para cine y TV.

En diálogo con la revista Vogue, la intérprete de 24 años lamentó el estereotipo que ha teñido su imagen tras su paso por la serie hispana, que se convirtió en un éxito internacional en los últimos años.

“Por eso me fui a México cuando terminé… Mudarme supuso escapar de aquí porque todo me recordaba a mi etapa en la serie. Para mí era muy importante empezar a abarcar otros géneros y seguir haciendo cine, una industria que amo y de la que quería formar parte”, dijo.

Sobre este tema, Expósito se sinceró sobre los problemas para encontrar trabajo en pantalla. “Ha sido un proceso que en ocasiones me ha hecho caer en pozos oscuros de sentirme muy triste y un poco vacía por no estar haciendo algo que me llenase”, comentó.

“Soy muy dura conmigo. Me castigo de una forma un poco tóxica y negativa y eso me ha jugado muy malas pasadas. Ya en el instituto lo pasé muy mal. Me costó mucho encontrarme y sentirme bien conmigo misma: las amistades no ayudaron, me sentía bastante sola y no me motivaba nada”, dijo.

Ester Expósito: “Te encasillan y te cierran las puertas de cosas que a lo mejor a ti te interesan más que hacer de guapa”

En relación con la sexualización que sufren las mujeres en la industria audiovisual, señaló: “Hay una misoginia y un sexismo implícito en cómo se mete la gente en nuestra vida y en lo que publicamos que no existe hacia los hombres”.

En esta línea, se refirió a los comentarios que ha recibido en cuanto a su físico, los que buscan, según Expósito, “desprestigiarnos como profesionales… Parece que lo único que importa es que seas bella”.

“Te encasillan y te cierran las puertas de cosas que a lo mejor a ti te interesan más que hacer de guapa. A mí me interesa más un tipo de proyectos en los que no importe mi cara y mi aspecto. En ese sentido, me ha cerrado puertas”, señaló sobre su apariencia física.