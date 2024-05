Al menos 10 nuevas fotografías nunca antes vistas de la Familia Real Británica fueron reveladas esta semana con motivo de la nueva exposición que llegará a la King’s Gallery del Palacio de Buckingham.

Gran parte de las imágenes corresponden a momentos íntimos de la familia, de las que resaltan una instantánea del Rey George VI en un escritorio junto a su esposa e hijas.

Pero la muestra también incluirá imágenes más contemporáneas, como una fotografía de Kate Middleton con un aspecto bastante angelical.

Otra particular foto muestra a la Reina Isabel, junto a la Princesa Margarita, la Duquesa de Kent y la Princesa Alexandra, todas quienes sostienen en brazos a sus recién nacidos, los que tienen dos meses de diferencia entre sí. La fotografía fue hecha en 1964, detalló BBC.

Pese a que en las nuevas fotografías aparecen varios integrantes de la Familia Real Británica, como Carlos, William, Kate, Margarita, etc., los curadores tuvieron especial cuidado en prescindir de Harry y Meghan Markle, quienes renunciaron a su estatus noble.

Este martes, el Palacio de Buckingham desveló el primer retrato oficial de Carlos III desde su coronación. El retrato, con un fondo rojo y la silueta del rey en un uniforme del mismo color, fue pintado por el reconocido artista británico Jonathan Yeo.

La pintura muestra al monarca de frente, vestido con el uniforme de los Guardias Galeses, regimiento del que es coronel desde 1975. El color rojo del uniforme es un tema central en toda la obra.

El retrato, que mide 2,6 metros por 2 metros, fue encargado en 2020 para conmemorar el 50º aniversario de la pertenencia de Carlos al gremio textil británico, una de las asociaciones de comerciantes históricos de Londres.

Además del proyecto inicial, Jonathan Yeo añadió una pequeña mariposa que vuela alrededor de la espalda del soberano a petición del propio rey. Esta adición simboliza “su pasión por la naturaleza y el medio ambiente”, según explicó Yeo en su discurso durante la presentación de su obra el martes en el Palacio de Buckingham.

🎨Today, The King unveiled a new portrait by @RealJonathanYeo at Buckingham Palace. The painting – commissioned by The Draper’s Company – is the first official portrait to be completed since His Majesty’s Coronation. It will hang in Draper’s Hall in London. pic.twitter.com/yVAK2PQslz

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 14, 2024